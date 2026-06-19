Σύνθημα στη φετινή γυμνή ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη είναι η ειρήνη.

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης πλημμύρισε το απόγευμα της Παρασκευής από ποδηλάτες που συμμετείχαν στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία.

Η προσυγκέντρωση είχε γίνει ήδη από νωρίς το απόγευμα όπου διάφοροι καλλιτέχνες έκαναν bodypainting σε όσους ποδηλάτες ήθελαν και στη συνέχεια η ποδηλατοδρομία ξεκίνησε από το πάρκο Ξαρχάκου, δίπλα στη ΧΑΝ. Ωστόσο από τους συμμετέχοντες υπήρχαν αρκετοί που επέλεξαν να μην κάνουν ποδήλατο γυμνοί, συμμετείχαν ωστόσο στην πρωτοβουλία.

«Φέτος βάζουμε μπροστά το θέμα της ειρήνης»

«Διεκδικούμε βιώσιμες πόλεις, διεκδικούμε ποδηλατοδρόμους. Υπάρχει ένα σχέδιο, του δήμου για πολλά χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων μέσα στην πόλη, αλλά δυστυχώς δεν υλοποιείται. Δυστυχώς το ποδήλατο πάντα μένει εκτός των μεγάλων έργων, αλλά εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη ρύπανση, τα μικροσωματίδια στην πόλη. Είμαστε από τις πιο ρυπασμένες πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε επίσης και καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Φέτος βάζουμε μπροστά το θέμα της ειρήνης, γιατί για άλλη μια φορά φαίνεται το πετρέλαιο και η άσκοπη κατανάλωσή του οδηγεί σε πολέμους για τη διεκδίκηση, σε γεωπολιτικά παιχνίδια», ανέφερε στο Thestival εκπρόσωπος του συλλόγου Gymnosophy.

{https://www.youtube.com/watch?v=Fw3zAr_hi4U}