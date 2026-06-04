Μονόδρομος η ανάσυρση της υπόθεσης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, μετά τη νέα δήλωση «βόμβα» του Ταλ Ντίλιαν. Νέα αίτηση από τον Ζαχαρία Κεσσέ για να βγει από το αρχείο η δικογραφία.

Οι νέες δηλώσεις «φωτιά» του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν όχι μόνο επαναφέρουν στην επικαιρότητα την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αλλά καθιστούν περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ, την ανάσυρσή της από το αρχείο. Μετά το σάλο που δημιούργησαν στο πολιτικό σκηνικό, οι ξεκάθαρες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν πως η εταιρεία του ουδέποτε λειτούργησε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «είμαστε πάροχοι τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους», τα θύματα των υποκλοπών επανέρχονται, ζητώντας μετ’ επιτάσεως να εξεταστεί και πάλι η υπόθεση και να εξεταστεί τόσο ο ιδρυτής όσο και άλλα τέσσερα στελέχη της Intellexa.

Για το λόγο αυτό, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές προσήλθε πριν από λίγο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καταθέτοντας νέα αίτηση να βγει η σχετική δικογραφία από το αρχείο και να επενεξεταστεί, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Ταλ Ντάλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Επίσης, με την αίτηση ζητείται η κλήση των τεσσάρων καταδικασθέντων προκειμένου να καταθέσουν και να προσκομίσουν νέα έγγραφα μετά τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Επιπλέον, ο κ. Κεσσές ζητά την κλήτευση πέντε προσώπων τα οποία τυγχάνουν στελέχη της εταιρείας Intellexa «που δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση».

Στην αίτηση για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο επισημαίνεται ότι «δεδομένης της αδιαμφισβήτητης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ανωτέρω ισχυρισμοί του Tal Dilian ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι-κατά τους ισχυρισμούς του- οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΥΠ είτε από ξένη κυβέρνηση ή/και ξένη μυστική υπηρεσία.

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Ο ισχυρισμός αυτός, ιδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξέταστος, καθώς τυχόν βασιμότητά του θα σήμαινε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια.

«Ζητάμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια» δήλωσε ο κ. Κεσσές μεταξύ άλλων μετά την κατάθεση της αίτησης.