Το Μπρεντ υποχώρησε κατά 2,7%, διαμορφούμενο στα 77,40 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 2,96%, στα 74,52 δολάρια το βαρέλι.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν την Πέμπτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο ότι δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα από το βράδυ της Τετάρτης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο διακίνησης από την έναρξη της πρόσφατης σύγκρουσης στην περιοχή.

Μετά τις δηλώσεις αυτές, το Μπρεντ υποχώρησε κατά 2,7%, διαμορφούμενο στα 77,40 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 2,96%, στα 74,52 δολάρια το βαρέλι.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων για διάστημα 60 ημερών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι μια μόνιμη διευθέτηση της κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεσή του, η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 102,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, πριν ανακάμψει στα 110,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2027.

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Ο οργανισμός προειδοποίησε μάλιστα ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2027 δείχνουν την εμφάνιση σημαντικού πλεονάσματος στην αγορά πετρελαίου, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις τιμές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, είναι πρόωρο να θεωρηθεί πως έχουν εξαλειφθεί οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενέργεια. Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η New York Life Investment Management, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την κρίση, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της ναυτιλιακής δραστηριότητας και η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων θα απαιτήσουν χρόνο.