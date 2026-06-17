Στο επίκεντρο βρίσκεται το προσωρινό πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο παρατείνει την εκεχειρία που ανακοινώνεται τον Απρίλιο κατά ακόμη 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια πιο μόνιμη συμφωνία.

Πτωτικά κινούνται την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τα νεότερα στοιχεία για τη ζήτηση ενέργειας στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαπραγματεύεται στα 75,73 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,32 δολαρίων ή 0,42%, ενώ το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχωρεί στα 78,77 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,19 δολαρίων ή 0,24%.

Η αγορά προεξοφλεί ότι μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διευκολύνει την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το προσωρινό πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο παρατείνει την εκεχειρία που ανακοινώνεται τον Απρίλιο κατά ακόμη 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια πιο μόνιμη συμφωνία.

Το σχέδιο προβλέπει τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια και την αποκατάσταση της διέλευσης πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά μπλοκαρισμένα μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στα τέλη Φεβρουαρίου.

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Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες για ομαλοποίηση της κατάστασης, παράγοντες της βιομηχανίας εκτιμούν ότι η πλήρης επιστροφή της ιρανικής παραγωγής και διύλισης στα προπολεμικά επίπεδα απαιτεί αρκετές εβδομάδες ή και μήνες. Παράλληλα, η στάση του Ισραήλ απέναντι στη νέα συμφωνία διατηρεί την αβεβαιότητα για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της εκεχειρίας.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον νότιο Λίβανο προκαλούν θύματα και τραυματισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η ένταση στην περιοχή δεν έχει εκτονωθεί πλήρως.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία από την Κίνα επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Η επεξεργασία αργού πετρελαίου τον Μάιο μειώνεται κατά 9,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών, εξέλιξη που υποδηλώνει ασθενέστερη ζήτηση από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως και αυξημένη χρήση αποθεμάτων.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία του American Petroleum Institute δείχνουν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώνονται κατά 8,3 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 12 Ιουνίου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για πτώση 4,6 εκατ. βαρελιών.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της ζήτησης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.