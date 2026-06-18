«Αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση του μνημείου».

Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα επιτρέπει πλέον στους επισκέπτες να αντικρίζουν το μνημείο απαλλαγμένο από τις εξωτερικές σκαλωσιές που κάλυπταν τη δυτική του όψη για δεκαετίες. Όπως τόνισε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η νέα εικόνα του Παρθενώνα αναδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο τη γεωμετρική τελειότητα και τις μοναδικές αναλογίες του μνημείου, στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολο να γίνουν αντιληπτά.

Η αποκατάσταση των ορθοστατών του δυτικού αετώματος αποτέλεσε μία από τις πλέον απαιτητικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την υπουργό, πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που βασίζεται στη συγκόλληση σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων με νέο μάρμαρο, μέσω ακριβέστατων μετρήσεων και λεπτομερούς αποτύπωσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου προϋποθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τη συνεργασία έμπειρων επιστημόνων και τεχνιτών.

Χωρίς τις εξωτερικές σκαλωσιές που για χρόνια κάλυπταν τη δυτική του όψη, ο Παρθενώνας αποκαλύπτει πλέον με μεγαλύτερη καθαρότητα τη μορφή και την αρχιτεκτονική του αρμονία. Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του δυτικού αετώματος σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το μνημείο της Ακρόπολης, καθώς για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική πλευρά του ναού παρουσιάζεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Με την τοποθέτηση των νέων ορθοστατών στις κενές θέσεις του αετώματος και την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών παρεμβάσεων, αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα της δυτικής όψης και αναδεικνύονται ξανά οι μοναδικές αναλογίες που καθιστούν τον Παρθενώνα ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής.

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό, τονίζοντας ότι πλέον ο επισκέπτης μπορεί να δει το μνημείο απαλλαγμένο από τα εξωτερικά ικριώματα και να αντιληφθεί σε όλο της το εύρος τη γεωμετρική τελειότητα του Παρθενώνα. Όπως σημείωσε, η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο τη συμπλήρωση ενός μορφολογικού κενού, αλλά επιτρέπει την πληρέστερη κατανόηση της αρχικής σύλληψης του μνημείου και της σχέσης των επιμέρους αρχιτεκτονικών του στοιχείων.

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«Πλέον αναδεικνύεται η γεωμετρική τελειότητα του μνημείου στον πραγματικό της βαθμό», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι η αποκατάσταση επιτρέπει την πληρέστερη ανάγνωση της αρχιτεκτονικής σύλληψης του Παρθενώνα και των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους δομικών του στοιχείων.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε και στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του 2026. Όπως αποκάλυψε, στους νέους χώρους θα αξιοποιούνται τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνούν διαδραστικά διαφορετικά σημεία του Παρθενώνα και της Ακρόπολης μέσα από σύγχρονες ψηφιακές εμπειρίες.

Η κ. Μενδώνη συνέδεσε, τέλος, το έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα με το διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Όπως υπογράμμισε, οι συνεχείς επενδύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού στην προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης αποτελούν ισχυρή απόδειξη ότι η χώρα διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την επιστημονική επάρκεια για τη φιλοξενία και την προστασία των Γλυπτών στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο.

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