Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
«Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης
Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιώντας δράση anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα ειδικά συνεργεία της Καθαριότητας.
Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 417 δράσεις anti-graffiti και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες.
Συνεχίζουμε με φροντίδα και επιμονή, για μια πιο καθαρή Αθήνα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες από το πριν και το μετά.
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