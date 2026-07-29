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Φωτογραφίες από το πριν και το μετά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης «ανέβασε» ο Χάρης Δούκας στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

«Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιώντας δράση anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα ειδικά συνεργεία της Καθαριότητας.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 417 δράσεις anti-graffiti και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες.

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Συνεχίζουμε με φροντίδα και επιμονή, για μια πιο καθαρή Αθήνα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες από το πριν και το μετά.

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