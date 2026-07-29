Παρέβλεψαν την «ντιρεκτίβα» της Χαριλάου Τρικούπη για μη συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα.

Δεν ήταν και λίγοι ή «ασήμαντοι» οι «πράσινοι» που αγνόησαν την επιθυμία της Χαριλάου Τρικούπη να μην παραστούν στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ για την Αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ αυτών και δυο κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, οι πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ο τελευταίος είχε προφανώς και ένα επιπλέον λόγο, καθώς έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές για την Αυτοδιοίκηση.

Κατά τα λοιπά η Χαριλάου Τρικούπη στοχοποιεί τον Χάρη Δούκα γιατί ως δήμαρχος Αθηναίων συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση!

Β.Σκ.