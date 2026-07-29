Τον έλεγαν Θοδωρή. Ήταν 20 χρονών. Φοβήθηκε μια νύχτα, πανικοβλήθηκε και δεν σταμάτησε, έτρεξε να φύγει. Του έριξαν είκοσι μία σφαίρες. Μία καρφώθηκε στο κεφάλι του. Πέθανε τέσσερις μέρες μετά, στη ΜΕΘ

Κύριε Πρωθυπουργέ και σε αυτή την ακραία χρήση θανατηφόρας βίας σε βάρος του άτυχου εικοσάχρονου Θοδωρή από τις αρχές επιβολής του νόμου, επιλέγετε το δικαίωμα της σιωπής για να μειώσετε το πολιτικό κόστος.

Ένα ακόμα περιστατικό ακραίας εκδήλωσης αυταρχικής αστυνομικής αυθαιρεσίας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώθηκε στην χώρα μας και συγκεκριμένα στο Άργος τις προηγούμενες ημέρες για να προστεθεί στον ήδη υπάρχοντα μακρύ κατάλογο υπερβολικής και αδικαιολόγητης χρήσης βίας και μάλιστα θανατηφόρας από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Τον έλεγαν Θοδωρή. Ήταν 20 χρονών. Φοβήθηκε μια νύχτα, πανικοβλήθηκε και δεν σταμάτησε, έτρεξε να φύγει. Του έριξαν είκοσι μία σφαίρες. Μία καρφώθηκε στο κεφάλι του. Πέθανε τέσσερις μέρες μετά, στη ΜΕΘ. «Τα όργανα της τάξης» μετέτρεψαν το σώμα του άτυχου Θοδωρή σε πεδίο βολής για την εκπαίδευσή τους. Τι φοβήθηκαν, τι είδαν, τι έκριναν και τον καταδίκασαν επί τόπου σε θάνατο; Απόλυτη σιωπή, καμία εξήγηση, καμία συγγνώμη. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να σιωπά στην αστυνομική βία και να περιορίζεται σε μία απλή καταγραφή των θυμάτων.

Κε Πρωθυπουργέ, προβληματίζομαι πώς μπορείτε να μιλάτε για ασφάλεια, πώς έχετε τη δύναμη να κοιτάτε κατάματα τους γονείς του νεαρού Θοδωρή και όλους τους γονείς που προσεύχονται τα παιδιά τους εκτός από αλκοόλ , τροχαία και άλλα βίαια περιστατικά που ενδεχομένως συναντήσουν στο δρόμο τους να μην συναντήσουν τους κατ΄ επίφαση φρουρούς του νόμου που έχουν επιλέξει ως πεδίο βολής ανθρώπινα σώματα. Η μόνη ελπίδα των πολιτών κε Μητσοτάκη είναι να βρουν στον δρόμο τους τους υγιείς εκείνους αστυνομικούς των 800 ευρώ που προτάσσουν τα δικά τους σώματα στη βία και επιλέγουν να κάνουν και δεύτερη επιπλέον εργασία διότι ο μισθός πείνας δεν επιτρέπει να καλύψουν ούτε τα χρειώδη για την οικογένειά τους.

Κε Πρωθυπουργέ και σε αυτή την ακραία χρήση θανατηφόρας βίας σε βάρος του άτυχου εικοσάχρονου Θοδωρή από τις αρχές επιβολής του νόμου, επιλέγετε το δικαίωμα της σιωπής για να μειώσετε το πολιτικό κόστος.

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Κε Πρωθυπουργέ δεν τα καταφέρατε με την βία κατά των γυναικών, δεν πατάξατε όπως είχατε εξαγγείλει την βία μεταξύ των ανηλίκων, την οπαδική βία, τουλάχιστον μη σιωπάτε και με την αυταρχική, άκαμπτη αστυνομική βία και αυθαιρεσία διότι οι πολίτες ζητούν εξηγήσεις, λογοδοσία και κυρίως δεν λησμονούν.

Κε Πρωθυπουργέ επειδή τελικά κανένας μας δεν είναι υπεράνω του νόμου και ειδικότερα αυτοί που έχουν καθήκον να τον τηρούν, η κυβέρνησή σας θα έπρεπε να έχει προβλέψει όπως η αστυνομία αλλάξει άμεσα τακτική , να πάψουν οι μορφές υπερβολικής αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας να παραμένουν αφανείς, να δημιουργηθούν ανεξάρτητες, διαφανείς και διεξοδικές διαδικασίες καταγραφής και διερεύνησης καταγγελιών ως και να επιδιώξει την συνεργασία με επαγγελματίες παρόχους ψυχικής υγείας που θα παράσχουν κατάλληλη αγωγή και υποστήριξη στους έχοντες προς τούτο ανάγκη και θα περιορίσει την πιθανότητα χρήσης υπερβολικής αστυνομικής βίας και τους αυθαίρετους πυροβολισμούς από αστυνομικούς που μπορεί να οφείλεται σε μια εσφαλμένη αλλά εδραιωμένη αντίληψη ατιμωρησίας, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ελέγχου και υπερβολική παρορμητικότητα, διαταραχή προσωπικότητας, επιθετικότητα, έλλειψη ικανοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, ανασφάλεια, επιθυμία απόκτησης κακώς εννοούμενης δύναμης κλπ.

(Η Μαρία Ν. Λεπενιώτη είναι Επίτιμη Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΕΛ.Α.Σ.)