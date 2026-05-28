Αρκετά κράτη μέλη της Unesco υποστήριξαν το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα ενώ ακόμα και η Τουρκία αμφισβητεί την ύπαρξη οθωμανικού εγγράφου που επικαλείται το Λονδίνο.

Η Unesco απηύθυνε νέα έκκληση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με το γαλλικό lepetitjournal, σε συνεδρίασή της στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, η Διακυβερνητική Επιτροπή της Unesco για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών κάλεσε την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συζητήσεις που αποσκοπούν στην επανένωση των Γλυπτών που φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο με αυτά που εκτίθενται στην Αθήνα.

Αυτή η νέα στάση αντιπροσωπεύει σημαντική υποστήριξη για την Αθήνα, σημειώνει το Μέσο, η οποία απαιτεί εδώ και δεκαετίες την οριστική επιστροφή των έργων που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία. Οι ελληνικές αρχές διατήρησαν τη θέση τους ενώπιον της Unesco. Σύμφωνα με αυτές, κανένα έγκυρο οθωμανικό έγγραφο δεν αποδεικνύει τη νομιμότητα της μεταφοράς των γλυπτών στο Λονδίνο.

Κατήγγειλαν επίσης τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αποσυναρμολόγηση των ζωοφόρων και υποστήριξαν ότι αυτά τα έργα αποτελούν ένα καλλιτεχνικό σύνολο αχώριστο από το μνημείο της Ακρόπολης.

Αντιμέτωπο με αυτά τα επιχειρήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την παραδοσιακή του θέση. Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι η απόκτηση των Γλυπτών του Παρθενώνα ήταν νόμιμη και επισήμανε ότι η βρετανική νομοθεσία περιορίζει οποιαδήποτε μόνιμη επιστροφή εθνικών συλλογών. Οι βρετανικές αρχές τόνισαν επίσης τη διεθνή προβολή που προσφέρει το Βρετανικό Μουσείο.

Ωστόσο, το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να μετατοπίζεται υπέρ της Ελλάδας. Αρκετά κράτη μέλη της Unesco, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Βραζιλίας, της Αιγύπτου και της Κίνας, έχουν υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα. Η Τουρκία έχει επίσης παρέμβει, αμφισβητώντας την ύπαρξη του οθωμανικού εγγράφου που επικαλείται για να δικαιολογήσει τις μεταφορές. Η συζήτηση επεκτείνεται πλέον πέρα ​​από το καθαρά ελληνο-βρετανικό πλαίσιο.

Για αρκετά χρόνια, το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς κινήματος για την επανένωση συλλογών που αποκτήθηκαν κατά την αποικιακή εποχή. Η Unesco από την πλευρά της, θεωρεί αυτή τη διαμάχη ένα σημαντικό διακυβερνητικό ζήτημα, που αφορά στην παγκόσμια κληρονομιά.

Αν και οι συζητήσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου παραμένουν αδιέξοδες, η νέα έκκληση της Unesco θα μπορούσε να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις γύρω από μια από τις πιο εμβληματικές πολιτιστικές διαμάχες στον κόσμο, καταλήγει το γαλλικό Μέσο.

Τι είπε η Ελλάδα τι το Ηνωμένο Βασίλειο

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα Γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στην διατήρησή τους, τόσο η βίαιη απόσπασή τους, όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φειδία ακόμη και σήμερα.

Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τις διαρκείς προσπάθειες της ελληνικής πλευράς ώστε να βρεθεί λύση στο μακροχρόνιο αυτό ζήτημα, σε εφαρμογή των Συστάσεων και της Απόφασης που έχουν υιοθετηθεί από την επιτροπή, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα η επιθυμητή πρόοδος, λόγω της εμμονής της βρετανικής πλευράς στο θέμα του δανεισμού ως βάση για μία πιθανή λύση.

Μεταξύ άλλων, η ελληνική αντιπροσωπεία ανέδειξε το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση επιχείρησε πρόσφατα, και μάλιστα παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο, να εξαιρέσει 16 εθνικά μουσεία - μεταξύ αυτών και το Βρετανικό Μουσείο - από την εφαρμογή σε αυτά δύο κεφαλαίων (15 και 16) του Νόμου περί Ιδρυμάτων (Charities Act 2022), σύμφωνα με τα οποία τα μουσεία θα μπορούσαν για ηθικούς λόγους να προβούν σε επιστροφές αντικειμένων από τις συλλογές τους στις χώρες προέλευσης. Τόνισε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα και οι συμβολισμοί που αυτά ενέχουν, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Τέλος, κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει εμπράκτως την βούλησή του να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τις αποφάσεις της επιτροπής.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την δική του τοποθέτηση, επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα Γλυπτά, και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Τόνισε δε, ότι η επισκεψιμότητα του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Με πληροφορίες του lepetitjournal