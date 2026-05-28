Η ελβετική αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 31χρονου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατηγορίες για προπαγάνδα υπέρ του ISIS.

Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδεται η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Βίντερτουρ της Ελβετίας, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδρας του Ισλαμικού Κράτους. Πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα με διπλή ελβετο-τουρκική υπηκοότητα από το Βίντερτουρ, πόλη βόρεια της Ζυρίχης.

Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή, ελβετο-τουρκική υπηκοότητα, από το Βίντερτουρ, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 09.30, ώρα Ελλάδας.

Ο Μάριο Φεχρ, διευθυντής ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης, περιέγραψε την επίθεση ως μια «απεχθή τρομοκρατική ενέργεια την οποία διαχειρίστηκε πολύ καλά η αστυνομία, η οποία κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμη χειρότερο από το να συμβεί».

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Φεχρ, που έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για μια δασκάλα, η οποία στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσεις προτού ο άνδρας συλληφθεί.

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης, Μάριους Βέγερμαν, ανέφερε πως το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου για διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Το κίνητρο για αυτήν την πράξη πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού», επισήμανε ο Βέγερμαν.

Η ελβετική εφημερίδα Blick έγραψε πως έχει στην κατοχή της ένα βίντεο όπου καταγράφεται ο άνδρας να τρέχει εκτός του σταθμού Βίντερτουρ φωνάζοντας «Αλλαχού Ακμπάρ».

Τα τρία θύματα της επίθεσης νοσηλεύονται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στο πόδι, ένας άλλος στον λαιμό, ενώ ένας τρίτος άνδρας μαχαιρώθηκε στον μηρό.

