Ρατσιστικά κίνητρα εξετάζουν οι αρχές πίσω από την επίθεση στον ανήλικο στην Πάτρα.

Στην ταυτοποίηση ενός 19χρονου ημεδαπού προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε με ακόμη τρεις αγνώστους σε βίαιη επίθεση εις βάρος 12χρονου αλλοδαπού, ινδικής υπηκοότητας.

Όπως μεταδίδει το tempo24.gr, το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο, όταν οι δράστες εξανάγκασαν με τη βία τον 12χρονο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στα Μποζαΐτικα, όπου τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι δράστες δεν έδειξαν κανένα έλεος στον 12χρονο, καθώς του έσβησαν τσιγάρο στο χέρι προκαλώντας του έγκαυμα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της εθνικότητας του ανήλικου παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.