Ενθουσιάστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με το δώρο της Μαρίας Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά ήταν η σημερινή καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και έφτασε στο πλατό κρατώντας ένα ιδιαίτερο, λαμπερό και συμβολικό δώρο για την παρουσιάστρια.

Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ζωή της καλεσμένης, με την Μαρία Αντωνά να εκφράσει φανερά τον ενθουσιασμό της προς την παρουσιάστρια.

Μπαίνοντας μάλιστα στο πλατό την αποκάλεσε «Βασίλισσα της τηλεόρασης» και της έδωσε ένα κουτί που της ζήτησε να το ανοίξει εκείνη την ώρα.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τη σειρά της, άνοιξε το δώρο για να αντικρίσει μέσα ένα στέμμα που προορίζεται για την κόρη της, την Ξένια.

«Είναι για την κόρη σου, τη συνέχειά σου και είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά, με την παρουσιάστρια να δείχνει συγκινημένη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditd8jxi58r5?integrationId=40599y14juihe6ly}