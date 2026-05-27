Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Ανοικτή πόρτα» στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Καθοριστικές για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε τις επόμενες εβδομάδες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα στην ενταξιακή διαδικασία», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα, επανέλαβε τη «πλήρη στήριξη» της Ευρώπης προς την Ουκρανία, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «εντείνει τον βίαιο επιθετικό της πόλεμο».

{https://x.com/vonderleyen/status/2059701321637237163}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ακόμη ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και οι δυνατότητες σε drones και συστήματα αντιμετώπισης drones, αποτελούν από τις «πιο επείγουσες αμυντικές προτεραιότητες» της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί πλήρως σε αυτές τις προσπάθειες.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δανειακής στήριξης προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών του Κιέβου.

«Μόνο φέτος, θα διαθέσει 28,3 δισ. ευρώ για να βοηθήσει στην κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας», υπογράμμισε.