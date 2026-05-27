Την ημέρα που η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του Κιέβου.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία του Αντρέα Πίρλο και του Μάρκο Ματεράτσι στη Ρωσία, για αθλητική εκδήλωση. Επίσκεψη που συνέπεσε με τη μεγαλύτερη επίθεση της Μόσχας εναντίον του Κιέβου.

Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές, μέλη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ το 2006, υπέγραψαν αυτόγραφα και πόζαραν για selfie με υποστηρικτές του Κρεμλίνου, στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας την περασμένη Κυριακή. Την ίδια ημέρα, η Ρωσία επιτέθηκε εναντίον πολιτικών υποδομών του Κιέβου με drones και πυραύλους. Σε αυτό το πλήγμα, η Μόσχα χρησιμοποίησε για τρίτη φορά τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, ενώ σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 100.

Στην εκδήλωση τραγούδησαν καλλιτέχνες που είναι φίλα προσκείμενοι προς το Κρεμλίνο, ανάμεσά τους ο Γιάροσλαβ Ντόνοφ, γνωστός ως Shaman, τα τραγούδια του οποίου έχουν γίνει ανεπίσημοι «ύμνοι» του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πίρλο εθεάθη μαζί με τον επιθετικό Αρτιόμ Τζιούμπα, ο οποίος λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, είχε δηλώσει «υπερήφανος» που είναι Ρώσος.

«Ηθικά χρεοκοπημένοι»

Η Fonbet, η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία της Ρωσίας, ήταν η διοργανώτρια της εκδήλωσης. Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχε ανακοινωθεί πως ο Πίρλο θα είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της Fonbet, η είδηση επίσης είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Το ίδιο συνέβη και τώρα, εξαιτίας της παρουσίας Πίρλο και Ματεράτσι στην εκδήλωση στη Μόσχα. Από τις πιο σφοδρές αντιδράσεις ήταν εκείνη του Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς, του Ουκρανού αθλητή του σκέλετον που αποκλείστηκε από τους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή ήθελε να αγωνιστεί με κράνος στο οποίο υπήρχαν φωτογραφίες νεκρών του πολέμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτοξεύτηκαν 600 drones και 90 πύραυλοι εναντίον της Ουκρανίας. Επίσης σήμερα, ο Ιταλός θρύλος του ποδοσφαίρου εντοπίστηκε στη Μόσχα, δίπλα στον Ρώσο ποδοσφαιριστή Τζιούμπα, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά την πολιτική του Κρεμλίνου και τις δολοφονίες Ουκρανών. Είναι θλιβερό να βλέπεις θρύλους της παιδικής ηλικίας (σου) να μετατρέπονται σε ηθικά χρεοκοπημένους, για τους οποίους δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από τα ρωσικά ρούβλια. Ντροπή», έγραψε σε ανάρτηση.

{https://x.com/heraskevych/status/2058647117653246012}

«Μεγάλη ντροπή»

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Πίνα Πιτσέρνο, μέλος του Δημοκρατικού κόμματος της Ιταλίας, σχολίασε ότι τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν πολλά, όχι όμως την αξιοπιστία και την ακεραιότητα και τόνισε πως είναι «μεγάλη ντροπή» το γεγονός ότι ο Πίρλο δεν το έχει καταλάβει.

«Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν πολλά πράγματα. Μπορούν ακόμα, απίστευτο, να οδηγήσουν έναν πρωταθλητή να υπογράψει μπάλες στη Μόσχα, την ίδια ώρα που εκείνο το καθεστώς σκοτώνει αδιάκριτα πολίτες και απειλεί ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα είναι η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η ικανότητα να στέκονται με εντιμότητα απέναντι στις παγκόσμιες υποθέσεις. Είναι μεγάλη ντροπή που ο Πίρλο προφανώς δεν έχει καταλάβει αυτά τα πράγματα», τόνισε η Πιτσέρνο.

Ο Πίρλο υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι ο λόγος της επίσκεψής του στη Ρωσία ήταν «αποκλειστικά» ο αθλητισμός και τα παιδιά. «Το ποδόσφαιρο έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, να ξεπερνά σύνορα και να δίνει χαρά, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά που θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Η παρουσία μας στη Μόσχα συνδέεται αποκλειστικά με το πάθος μας για το παιχνίδι και την τρυφερότητα των φιλάθλων που πάντα μας υποστήριζαν στην καριέρα μας», συμπλήρωσε.

Ανάλογη ήταν ο τοποθέτηση και του Ματεράτσι, που τόνισε ότι σκοπός του ταξιδιού του στη Μόσχα δεν ήταν να ασκήσει πολιτική. «Είμαστε εδώ για μια γιορτή ποδοσφαίρου, να συναντήσουμε φιλάθλους και να δείξουμε ότι η μπάλα “μιλά” μια διεθνή γλώσσα. Ο ενθουσιασμός των παιδιών στο γήπεδο είναι το μόνο που έχει σημασία για εμάς σήμερα. Δεν είμαστε εδώ για να ασκήσουμε πολιτική, αλλά για να τιμήσουμε το ποδόσφαιρο και τους ανθρώπους που το αγαπούν», υποστήριξε.

Πηγή: Guardian