Η Ρωσία προτείνει ελκυστικούς μισθούς και επιδόματα σε εκείνους που συμμετέχουν στη μεγάλης κλίμακας επιχείρησή της κατά της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε χθες νόμο που διαγράφει τα χρέη των στρατιωτών που έχουν καταταχθεί για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση στην Ουκρανία, σε ένα ακόμα παράδειγμα κινήτρων που προσφέρει το Κρεμλίνο για αυτούς τους στρατιώτες.

Εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, η Ρωσία προτείνει ελκυστικούς μισθούς και επιδόματα σε εκείνους που συμμετέχουν στη μεγάλης κλίμακας επιχείρησή της κατά της Ουκρανίας, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο νέος νόμος προσφέρει τη διαγραφή χρεών έως 10 εκατ. ρούβλια (περίπου 120.000 ευρώ) για εκείνους που υπέγραψαν συμβόλαιο με τον στρατό από την 1η Μαΐου 2026, εάν τα χρέη τους έχουν ήδη γίνει απαιτητά μέσω της δικαστικής οδού.

Ο νόμος αυτός προβλέπει επίσης πιθανή διαγραφή χρεών συζύγου του προσώπου που υπογράφει το συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον νόμο, το νέο συμβόλαιο θα πρέπει να υπογραφεί για ελάχιστη διάρκεια ενός έτους και αφορά συμμετοχή στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ο όρος που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να περιγράψει την επιχείρησή του στην Ουκρανία.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου εδώ και τέσσερα χρόνια, με τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων να υπερισχύουν έναντι αυτών άλλων τομέων.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ