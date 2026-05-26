Σχολικό συγκρούστηκε με τρένο στην βελγική πόλη Μπούγκενχαουτ: Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Σύγκρουση ανάμεσα σε τρένο και σχολικό μίνι μπας σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ του Βελγίου, όπως επιβεβαίωσε ο φορέας διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, Infrabel.

Επίσημη πηγή δήλωσε στο δίκτυο VRT NEWS ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 8:10 το πρωί στην ισόπεδη διάβαση της περιοχής Φιρχάουζεν. Τα ακριβή αίτια παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάβαση ήταν κλειστή την ώρα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό υπουργό Μεταφορών, Ζαν-Λικ Κρικ, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Πρόκειται για δύο παιδιά 12 και 15 ετών, τον 49χρονο οδηγό του σχολικού λεωφορείου και την 27χρονο συνοδό.

Νωρίτερα το βελγικό HLN μετέδιδε πως στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν επτά παιδιά, όλα τους μαθητές γυμνασίου-λυκείου. Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν, αλλά ευτυχώς η κατάστασή τους παραμένει σταθερή.

Σύμφωνα με την NMBS (την εταιρεία των βελγικών σιδηροδρόμων), στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με την υποστήριξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κανείς από τους επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχία δεν τραυματίστηκε, αν και ένας επιβάτης υπέστη σοκ

«Κατεβασμένες οι μπάρες, κόκκινα τα φανάρια»

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνει ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν όντως κλειστή κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Infrabel, Τόμας Μπέικεν.

«Η σύγκρουση έγινε στις 8:08 π.μ. Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και οι φωτεινοί σηματοδότες στο κόκκινο. Δεν γνωρίζουμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό το δυστύχημα. Η έρευνα έχει περάσει πλέον στην αστυνομία και την εισαγγελία», δήλωσε ο Μπέικεν, συμπληρώνοντας: «Φυσικά συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές, καθώς θέλουμε και εμείς να καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία».

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ. «Το τρένο είχε ήδη αρχίσει να επιβραδύνει. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν αδύνατον να αποφύγει τη σύγκρουση».

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. «Αυτό όμως είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Η σκέψη μας βρίσκεται στα θύματα, τις οικογένειες και τους οικείους τους», κατέληξε ο Μπέικεν μιλώντας στο VRT News.