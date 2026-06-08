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Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στις Φιλιππίνες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ ανέρχεται πλέον σε 15, σύμφωνα με αξιωματούχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του τοπικού γραφείου πολιτικής άμυνας, Rodrigo Sosmeña, 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Soccsksargen, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani και General Santos City.

Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές των Φιλιππίνων, σύμφωνα με κυβερνητικούς επιστήμονες.

{https://x.com/newswatchplusph/status/2063804787477623008}

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Οι πληγείσες επαρχίες βρίσκονται απέναντι από την Τάφρο του Κοταμπάτο, μια «σημαντική δομή που προκαλεί σεισμούς», σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (Phivolcs).

Η τάφρος είναι ικανή να προκαλέσει σεισμούς μικρής έως μεγάλης έντασης, αναφέρει το Phivolcs.

Σήμερα το πρωί, σημειώθηκε «υποβύθιση» κατά μήκος της τάφρου, αναφέρει το Phivolcs. Αυτό συμβαίνει όταν μια τεκτονική πλάκα ολισθαίνει κάτω από μια άλλη πλάκα.

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«Ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε βιώσει»

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπέντζι Άντσετα, δήλωσε στο Reuters ότι αρκετοί πολίτες λιποθύμησαν εξαιτίας της έντασης της δόνησης, προσθέτοντας πως «αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε βιώσει».

Η δόνηση έγινε αισθητή και πέρα από τα σύνορα των Φιλιππίνων. Κάτοικοι της πόλης Μανάντο στη βόρεια Ινδονησία ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός.

Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ισχυρούς μετασεισμούς τις επόμενες ώρες.