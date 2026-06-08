Η προσπάθεια του Τραμπ να συγκρατήσει την ισραηλινή απάντηση σηματοδοτεί την πίεση της κυβέρνησής του να αποτρέψει την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, ώστε να μην εκτροχιαστούν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την Κυριακή από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα και να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ισραηλινή πηγή που είναι γνώστες των λεπτομερειών της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πριν το εν λόγω τηλεφώνημα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Axios ότι σχεδίαζε να προτρέψει τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση του Ιράν, η οποία - σύμφωνα με την Τεχεράνη - αποτελούσε απάντηση σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό νωρίτερα την Κυριακή.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε εξάλου ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε δώσει το «πράσινο φως» για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου να κάνει πίσω επειδή «είμαστε κοντά στο να πετύχουμε κάτι καλό διπλωματικά». Ο Νετανιάχου προέβαλε αντιστάσεις, αλλά τελικά «συμφώνησε εν μέρει» να υποχωρήσει, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγη, το κυριακάτικο τηλεφώνημα ήταν πιο ήρεμο από την τεταμένη συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Τραμπ δεν... ύψωσε τη φωνή του στον Νετανιάχου.

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«Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος κέρδισε λίγο χρόνο. Είναι αρκετά σίγουρος ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι επίκειται κάτι όσον αφορά ένα ισραηλινό πλήγμα», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή - γιατί λοιπόν να διακινδυνεύσουμε μια πιθανή συμφωνία όταν βρισκόμαστε στο παρά πέντε; Ο πρόεδρος θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εδώ και τρεις μήνες - τώρα είναι η ώρα να τελειώνουμε με αυτό το θέμα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι ο Νετανιάχου «δεν θα έχει άλλη επιλογή» από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία εξασφαλίσουν οι ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Εγώ κάνω κουμάντο. Δεν κάνει εκείνος κουμάντο», δήλωσε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου.