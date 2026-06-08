Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια.

Πολύ ισχυρός σεισμός7,8 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τον κίνδυνο τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος κάπου 35 χιλιομέτρων στις 07:37 (τοπική ώρα· 01:37 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) και είχε βάθος 35 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Μιντανάο.

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, ενώ άλλοι τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας.

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«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Μετασεισμός 6,1 βαθμών

Μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί, μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώοπους, τραυμάτισε άλλους και κατέστρεψε κτίρια στο ασιατικό αρχιπέλαγος, ενώ πυροδότησε προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία το υUSGS.