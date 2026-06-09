H πέμπτη και τελευταία σεζόν του «The Bear» θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου.

Η πολυβραβευμένη σειρά «The Bear» του FX, ρίχνει τίτλους τέλους μετά την πέμπτη σεζόν.



Το δίκτυο έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για τον τελευταίο κύκλο της σειράς, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Ιουνίου μέσω του FX και της πλατφόρμας Hulu.

Η πέμπτη σεζόν βρίσκει την ομάδα του εστιατορίου σε κατάσταση σοκ. Η πλοκή εκτυλίσσεται το επόμενο κιόλας πρωί από τη στιγμή που η Sydney (Άιο Εντεμπίρι), ο Richie (Έμπον Μος-Μπάκρακ) και η Natalie (Άμπι Έλιοτ) συνειδητοποιούν ότι ο χαρισματικός σεφ Carmy Berzatto (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) εγκατέλειψε οριστικά τον χώρο της εστίασης, αφήνοντας το τιμόνι στα χέρια τους.

Χωρίς χρήματα, με την απειλή της πώλησης και μια καταρρακτώδη καταιγίδα να τους εμποδίζει, οι νέοι συνιδιοκτήτες πρέπει να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα για να ολοκληρώσουν μια τελευταία βάρδια, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν επιτέλους ένα αστέρι Michelin.

Τελικά, συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνει ένα εστιατόριο «τέλειο» ίσως να μην δεν κρύβεται στα πιάτα του, αλλά στους ανθρώπους του.

Δείτε το τρέιλερ:

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Στο καστ επιστρέφουν οι Λάιονελ Μπόις, Λίζα Κολόν-Ζάγιας και Μάτι Μάθεσον, ενώ μαζί τους είναι οι Ρίκι Σταφιέρι, Όλιβερ Πλατ, Γουίλ Πούλτερ και η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις.

Δημιουργός της σειράς είναι ο Κρίστοφερ Στόρερ, ο οποίος συνυπογράφει και την εκτελεστική παραγωγή με τους Μάθεσον, Τζος Σίνιορ, Κούπερ Γουέντ, Τάισον Μπίντνερ και άλλους.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της FX Productions και θα είναι διαθέσιμη διεθνώς μέσω της πλατφόρμας Disney+.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ