«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00 στον Alpha!

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Τελευταία συγκλονιστικά επεισόδια απόψε και αύριο στις 22:00.

Η Μελισσάνθη δεν μπορεί να διαχειριστεί το πένθος της, η Ιουλία νιώθει ανακούφιση μετά τη σύλληψη της Λέλας για τη δολοφονία του Φωκά, η Ασπασία αποφασίζει να φύγει από την Καλαμάτα με την μικρή Θεοδώρα, η Πολυξένη προσπαθεί να συνέλθει μετά το χαμό της Μάρθας και η Μαγδαληνή καταρρέει μετά τα νέα από το νοσοκομείο.

87ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη δεν μπορεί να διαχειριστεί το χαμό του Γεράσιμου και προσπαθώντας να μείνει ψύχραιμη, ξεσπά στον Απόστολο, του οποίου η καρδιά τον προδίδει.

Η Ιουλία γλιτώνει από τη Λέλα μετά την παρέμβαση του Σίμου και της Αστυνομίας και δικαιώνεται η ερευνά της μετά τη σύλληψη της Λέλας για τη δολοφονία του Φωκά.

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{https://www.youtube.com/watch?v=zxB-U4G9Vws}

Η Ασπασία κάνει μια κουβέντα με τον Σταύρο και την Θεοδώρα, με την μικρή να εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τη μητέρα της.

Η Πολυξένη προσπαθεί να συνέλθει μετά το χαμό της Μάρθας και του Στάθη και συμπαραστέκεται στην μικρή Βασιλική, την οποία παίρνει υπό την προστασία της.

Η Μαγδαληνή συντετριμμένη, αγωνιά για την υγεία του μικρού της γιου και ζητά από την Τζένη να της πει επιτέλους όλη την αλήθεια για τις δουλειές του Σκλαβοδήμων.

Ωστόσο λίγο αργότερα, τα νέα από το νοσοκομείο δεν είναι ευχάριστα.

H Πολυξένη επισκέπτεται τη μικρή Βασιλική, μετά το θάνατο των γονιών της:

{https://www.youtube.com/watch?v=tFg9oEDnDUc}

Η Μελισσάνθη ξεσπά στον Απόστολο:

{https://www.youtube.com/watch?v=pi_1PKbjK5c}

Η μικρή Θεοδώρα προτείνει στην Ασπασία να φύγουν μαζί από την Καλαμάτα:

{https://www.youtube.com/watch?v=FqtuGlZ62O4}