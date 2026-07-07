Μετά την απόφαση που μείωσε την ποινή της Λεπέν για στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε την ποινή για στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

«Απόψε, είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές», είπε σε συνέντευξη στο TF1 TV η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς. Τους προηγούμενους μήνες, η 57χρονη δήλωνε πως δεν θα είναι υποψήφια εάν το δικαστήριο τη θέση υπό ηλεκτρονική επιτήρηση- όπως έγινε- επειδή αυτό θα επηρέαζε την προεκλογική εκστρατεία της και θα υπονόμευε την αξιοπιστία της.

Ωστόσο, τελικά ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της- για τέταρτη φορά στις προεδρικές εκλογές- ενώ παράλληλα δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας, κατά της απόφασης με την οποία καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, δεν θα είναι υποχρεωμένη να φορά το «βραχιολάκι», συμπλήρωσε.

«Χάρηκα που το δικαστήριο έδωσε στον γαλλικό λαό την ελευθερία να ψηφίσει» και «ο γαλλικός λαός θα πει την τελευταία λέξη», δήλωσε ακόμα στη συνέντευξη η Μαρίν Λεπέν. Η 57χρονη και ο Ζορντάν Μπαρντελά- που θα ήταν υποψήφιος στη θέση της εάν δεν της το επέτρεπε η δικαστική απόφαση- προηγούνται στις δημοσκοπήσεις.

Μαρίν Λεπέν: Ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων, ως ευρωβουλευτής. Επίσης, καταδικάστηκε για συνέργεια σε υπεξαίρεση δημοσίων πόρων υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του κόμματος.

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Το δικαστήριο της επέβαλε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες- αντί για 60- από τους οποίους του 30 με αναστολή. Κάτι που άνοιξε την πόρτα προκειμένου να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, καθώς έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής των 15 μηνών, από την ανακοίνωση της πρωτόδικης απόφασης πέρυσι.

Το εφετείο του Παρισιού διευκρίνισε ότι η ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σταθμίστηκε με βάση την «ελευθερία των υποψηφιοτήτων» και την «ελεύθερη επιλογή των ψηφοφόρων», που συνιστούν απαραίτητους όρους για την «έκφραση της δημοκρατικής βούλησης».

Το δικαστήριο επέβαλε τριετή ποινή φυλάκισης- τα δύο με αναστολή- στην Μαρίν Λεπέν. Επίσης, έδωσε εντολή το ένα έτος να εκτιθεί με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», ενώ πρέπει να καταβάλει και πρόστιμο 100.000 ευρώ.