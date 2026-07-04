Στα ναυτικά μέσα που διατηρεί η Γαλλία στην περιοχή περιλαμβάνονται δύο ναρκαλιευτικά, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν στο πλαίσιο μιας διεθνούς κινητοποίησης.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles-De-Gaulle αναχώρησε από τη ζώνη της Μέσης Ανατολής, όπου είχε αναπτυχθεί λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και επιστρέφει στη βάση του, στο λιμάνι της Τουλόν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Δεδομένης της «ευνοϊκής εξέλιξης», δηλαδή της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το αεροπλανοφόρο θα επιστρέψει στην Τουλόν, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ωστόσο, «τα μέσα αποναρκοθέτησης και τα πλοία συνοδείας τους παραμένουν ανεπτυγμένα και έτοιμα να παρέμβουν, μαζί με τους εταίρους μας», πρόσθεσε.

Το Charles-de-Gaulle βρίσκεται ήδη στη Μεσόγειο.

Στα ναυτικά μέσα που διατηρεί η Γαλλία στην περιοχή περιλαμβάνονται δύο ναρκαλιευτικά, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν στο πλαίσιο μιας διεθνούς κινητοποίησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως είχε προτείνει το Παρίσι. Συνοδεύονται από δύο φρεγάτες και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας.

Ανησυχία για τους Χούθι

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που δρα στην Υεμένη, ο σαουδάραβας υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλκι, διεμήνυσε σήμερα ότι θα υπάρξει ανταπόδοση, με «αποφασιστικότητα και δύναμη άνευ προηγουμένου», αν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα του σιιτικού αντάρτικου κινήματος των Χούθι να «στοχοποιήσει το βασίλειο», με ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA.

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Η ανακοίνωση αυτή μεταδόθηκε μερικές ώρες αφού οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, απείλησαν ότι θα πλήξουν αεροδρόμια και σαουδαραβικά συμφέροντα «στη γη και στη θάλασσα» σε περίπτωση «επίθεσης» εκ μέρους του Ριάντ, αν η Σαουδική Αραβία συνεχίσει αυτές που κατήγγειλαν πως είναι παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους, με ανακοίνωση του στρατιωτικού εκπροσώπου τους Γιαχία Σάρια.

Χθες οι Χούθι κατήγγειλαν ότι σαουδαραβικά «πολεμικά αεροσκάφη» επιχείρησαν να εμποδίσουν τη μετάβαση αεροπορικώς αντιπροσωπείας τους στο Ιράν ώστε να παραβρεθεί στην κηδεία του ιρανού πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, ενεπλάκησαν στον πόλεμο την 28η Μαρτίου, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, προτού κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός.