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Και στην Αττική αναμένονται τοπικές μπόρες ίσως και καταιγίδες.

Αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες αλλά και τοπικές μπόρες αλλά όχι παντού. Ειδικότερα, στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένεται το Σάββατο άστατος καιρός έως και το απόγευμα. Εντονα φαινόμενα αναμένονται και στην Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι και μετά.

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Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά.

Η πρόγνωση από την Χαρά Μάλεση

Για την Κυριακή η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 σημείωσε ότι ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά με ανεβασμένα μελτέμια.

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Η πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

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Δείτε ΕΔΩ την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου