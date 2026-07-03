Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αλλάζει ο καιρός, αλλά όχι παντού και θα έχουμε το Σάββατο συννεφιές και μπόρες. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από τα ξημερώματα έως και το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε φαινόμενα στα «πόδια» της Χαλκιδικής έως και τις Σποράδες, αλλά και την Εύβοια. Από το μεσημέρι και μετά καταιγίδες θα έχουμε σε Αττική και Πελοπόννησο. Προσοχή από το απόγευμα και μετά χρειάζεται σε Αχαΐα, Αρκαδία και Ηλεία που ίσως έχουμε και χαλάζι.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 βαθμούς στα κεντρικά, από 27 έως και 32 στα βόρεια και στους 33 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 29 έως και 33.

Την Κυριακή αναμένονται νέες μπόρες σε Μαγνησία και Σποράδες και από Δευτέρα έως και την Τρίτη αναμένονται κάποιες τοπικές μπόρες στα βουνά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 8/7 ο καιρός χαλάει ξανά για δύο 24ωρα και από 12-13/7 φτιάχνει εκ νέου.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Rd8Fvk7TNCA}