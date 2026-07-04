Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του πριν από ένα μήνα στα Εξάρχεια.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου για το οποίο ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.

Στην απολογία του ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε πως διέπραξε το έγκλημα, υπό το καθεστώς πιέσεων και απειλών που, όπως ισχυρίστηκε, δεχόταν σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του. Αναφερόμενος δε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες προχώρησε στην εγκληματική ενέργεια, είπε ότι εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.