Για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη προφυλακίστηκε ο 26χρονος κατηγορούμενος.

Τον βαθύτατο πόνο για την απώλεια της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμένο κτήριο στην Κυψέλη, εξέφρασε η οικογένειά της.

Μιλώντας στο σκωτσέζικο STV, οι συγγενείς της περιέγραψαν τη Λίζα ως έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά προς τους άλλους.

«Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν απόλυτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Βρισκόμαστε σε βαθύ πόνο και ζητάμε χρόνο και ιδιωτικότητα καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την απώλειά μας», ανέφερε η οικογένεια της Βρετανίδας.

Προφυλακίστηκε ο 26χρονος κατηγορούμενος

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι ο κύριος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Σε βάρος του έχει σχηματισθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την Πέμπτη (06/08) στο κατώφλι του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ωστόσο επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απολογήθηκε. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η δικογραφία από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είναι ελλιπής, ενώ ζήτησε τον ιατρικό φάκελο του θύματος.

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Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

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Κατά την προανάκριση, ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να παραδέχθηκε ότι μετέφερε τη σορό της 38χρονης στην Κυψέλη, όμως ανέφερε πως την είχε εντοπίσει ήδη νεκρή.

Η σύζυγος του 26χρονου είχε καταθέσει στην αστυνομία πώς ο 26χρονος της είχε ομολογήσει το έγκλημα.