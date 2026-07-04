Στις αποβάθρες, όπου άλλοι κάνουν ηλιοθεραπεία ενώ το εναέριο μετρό περνά πάνω από τη γέφυρα Μπιρ-Χακίμ, οι τουρίστες δεν κρύβουν τη χαρά τους.

Παριζιάνοι και τουρίστες ξαναβρήκαν σήμερα τη χαρά της κολύμβησης στον Σηκουάνα, με την επαναλειτουργία για το καλοκαίρι τριών επιβλεπόμενων περιοχών κολύμβησης και με δωρεάν είσοδο, κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα σε μια γαλλική πρωτεύουσα που ήδη δοκιμάζεται από τον καύσωνα.

Στη βάση του Πύργου του Άιφελ, κολυμβητές έκαναν πρόσθιο ή συζητούσαν την πρώτη ημέρα που άνοιξαν οι χώροι αυτοί, ακουμπώντας ο καθένας σε κίτρινη φουσκωτή σαμπρέλα, υποχρεωτική λόγω του ρεύματος, υπό το άγρυπνο βλέμμα ναυαγοσωστών που φορούν φωσφορίζοντα μπλουζάκια και στέκονται στην ξύλινη αποβάθρα.

«Είναι καλύτερο από την πισίνα, δεν είναι ακριβώς η παραλία, αλλά σου δίνει ήδη μια μικρή αίσθηση διακοπών», δηλώνει χαμογελώντας η Λοριάν Φιορεντινό, που εργάζεται σε κατασκευαστική εταιρία.

Στις αποβάθρες, όπου άλλοι κάνουν ηλιοθεραπεία ενώ το εναέριο μετρό περνά πάνω από τη γέφυρα Μπιρ-Χακίμ, οι τουρίστες δεν κρύβουν τη χαρά τους.

{https://x.com/AFP/status/2073467885352034372}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Κοιτάξτε αυτό το νερό, τον Πύργο του Άιφελ που είναι στο βάθος... Ειλικρινά, μπορεί να υπάρχει πιο όμορφο από αυτό;», δηλώνει με ενθουσιασμό ο Μπέντζαμιν Ντόνκαν, ένας Αμερικανός που πήγε με τα μικρανίψια του.

Έπειτα από έναν αιώνα απαγόρευσης που άρθηκε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, οι τρεις περιοχές, που προσέλκυσαν περίπου 100.000 επισκέπτες πέρυσι, ανοίγουν ξανά δωρεάν μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Βρίσκονται στο Μπερσί (ανατολικά), στη Γκρενέλ (δυτικά) και στο Μπρα Μαρί, στο κέντρο του Παρισιού.

Η ποιότητα του νερού, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ελέγχεται αρκετές φορές την ημέρα και υποδεικνύεται στους κολυμβητές με ένα σύστημα πράσινων, πορτοκαλί και κόκκινων σημαιών.

«Είχα λίγο φόβο, αλλά υπάρχουν τεστ που γίνονται κάθε πρωί», αναφέρει ο Πιερ Αμπουκρά, υπάλληλος στο δημαρχείο του 15ου διαμερίσματος. «Και προσέχω, δεν πίνω νερό καθώς κολυμπώ. Είναι ασφαλές, άρα είναι εντάξει», προσθέτει.

Η κολύμβηση εξακολουθεί να επιτρέπεται σε ένα τμήμα του καναλιού Σεν Μαρτέν, το οποίο άνοιξε πρόωρα ο δήμος στα μέσα Ιουνίου εν μέσω καύσωνα, αλλά μόνο τις Κυριακές. Οι λάτρεις των καναλιών θα μπορούν, ωστόσο, να κάνουν μια βουτιά κάθε μέρα στο Μπασέν ντε λα Βιλέτ στο κανάλι Ορκ.

{https://x.com/TonyPittaro/status/2073495207597801820}

Το σώμα ενός 30χρονου άνδρα βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο κανάλι Σεν Μαρτέν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο που επικαλείται αστυνομική πηγή. Στις 26 Ιουνίου, ένας άνδρας πνίγηκε στο ίδιο κανάλι ενώ κολυμπούσε έξω από την περιοχή που είχαν ορίσει οι αρχές.

Σε εθνικό επίπεδο, η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μαρινά Φεραρί ανακοίνωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC την Πέμπτη ότι ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό ανερχόταν σε «περισσότερους από 90» από τις 19 Ιουνίου, «ένας ανησυχητικός αριθμός» δήλωσε.