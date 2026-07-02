Ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφηκαν στη Δυτική Ευρώπη για πάνω από μια εβδομάδα θα ενίσχυαν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Πυροσβέστες στη νότια Γαλλία αγωνίζονται να θέσουν σήμερα υπό έλεγχο μια σειρά από δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι τρεις πυρκαγιές, εκ των οποίων οι δύο εκδηλώθηκαν στη δυτική άκρη του λιμανιού στη Μεσόγειο, τη Μασσαλία, έχουν απανθρακώσει 12.100 στρέμματα.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν στη Δυτική Ευρώπη για πάνω από μια εβδομάδα στα τέλη Ιουνίου αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών δεδομένης της πρόβλεψης για σταθερά υψηλές θερμοκρασίες, του πολύ χαμηλού επιπέδου υγρασίας και της ξηρής βλάστησης.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2072614116766675060}

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά μαίνεται στη διοικητική περιοχή της Οντ, κοντά στο σύνορο με την Ισπανία, όπου έχουν απανθρακωθεί περίπου 9.000 στρέμματα.

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Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης για τους 800 πυροσβέστες.

Ταυτόχρονα πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς στο Ρονιάκ, κοντά στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας, ενώ έχουν θέσει υπό έλεγχο μια άλλη σε γειτονική περιοχή που καλύπτει 2600 στρέμματα στην Λανσόν-Προβάνς.

Χθες το βράδυ, ισχυροί άνεμοι μετέφεραν μυρωδιά καπνού στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβανομένου του αεροδρομίου της Μασσαλίας, όπου οι πιλότοι αεροσκαφών τουλάχιστον σε μια πτήση που προσγειώθηκε εκεί χρειάστηκε να καθησυχάσουν τους επιβάτες ότι η μυρωδιά δεν προερχόταν από το αεροσκάφος, όπως δήλωσε στο Reuters ένας από αυτούς.

Ανατολικότερα, στην Φρεζίς, μια πόλη θέρετρο στο νομό Βαρ, περίπου 32 χιλιόμετρα από τις Κάννες, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από έξι χώρους κάμπινγκ εξαιτίας γειτονικής δασικής πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί νέο κύμα ακραία υψηλών θερμοκρασιών.