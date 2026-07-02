Ο συγγραφέας του θεατρικού έργου προειδοποιεί ότι η απόφαση του δημάρχου είναι προμήνυμα όσων θα συμβούν αν ο Εθνικός Συναγερμός αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στο θεατρικό έργο «Passeport» του γαλλοβρετανού θεατρικού συγγραφέα Αλεξί Μισαλίκ, ένας νεαρός άνδρας ξυλοκοπείται άγρια και εγκαταλείπεται στο διαβόητο στρατόπεδο προσφύγων του Καλαί, γνωστό ως «Η Ζούγκλα».

Όταν συνέρχεται, δεν θυμάται ποιος είναι. Το μοναδικό αντικείμενο που έχει στην κατοχή του είναι ένα μπλε διαβατήριο της Ερυθραίας με το όνομα «Ίσα». Μαζί με άλλους δύο από τον καταυλισμό αποφασίζει να φύγει, όχι όμως επιχειρώντας την επικίνδυνη διέλευση της Μάγχης προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά προσπαθώντας να ενταχθεί στη Γαλλία και να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα για να παραμείνει νόμιμα στη χώρα.

Ο Μισαλίκ δηλώνει ότι το έργο πραγματεύεται ένα σοβαρό σύγχρονο ζήτημα μέσα από μια ανθρώπινη ιστορία εξορίας, επιβίωσης και ταυτότητας. Το έργο έχει ανέβει σε ολόκληρη τη Γαλλία από την πρεμιέρα του στο Παρίσι το 2024. Ωστόσο, δεν θα ανέβει στην Καστρ, στη νότια Γαλλία, όπου ο πρόσφατα εκλεγμένος ακροδεξιός δήμαρχος Φλοριάν Αζεμά ακύρωσε την προγραμματισμένη παράσταση της εθνικής περιοδείας για το 2027.

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Κύμα αντιδράσεων - Τι λέει ο συγγραφέας του έργου

Η απόφαση του δημάρχου προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και διαμαρτυριών, καθώς και κατηγορίες ότι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) ασκεί πολιτιστική λογοκρισία. Ο Αλεξί Μισαλίκ δήλωσε ότι η ακύρωση αποτελεί προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί αν ο Εθνικός Συναγερμός, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.



«Η καλλιτεχνική ελευθερία και η ανεξαρτησία του πολιτισμού δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του δημοκρατικού τρόπου ζωής μας», δήλωσε. «Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να του αρέσει ή να μην του αρέσει το έργο, αλλά όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το δουν».

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Μιλώντας στην Guardian, πρόσθεσε: «Αυτοί (στον Εθνικό Συναγερμό) λένε εδώ και καιρό "σεβόμαστε την ανεξαρτησία του πολιτισμού και την ελευθερία της έκφρασης", μπλα, μπλα, μπλα... Κι όμως, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο αποδεικνύουν ότι δεν το κάνουν.

»Επομένως, μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε σε ευρύτερη κλίμακα. Είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μια πολύ "τραμπικού τύπου" προσέγγιση».

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Η ακύρωση προκάλεσε αντιδράσεις και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπου η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ δήλωσε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης προστατεύεται και κατοχυρώνεται σε εθνικό επίπεδο από τον νόμο».

Το Passeport επρόκειτο να παρουσιαστεί στο δημοτικό θέατρο της Καστρ, το οποίο διαχειρίζεται ο δήμος, τον Φεβρουάριο του 2027. Ωστόσο, το έργο αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα της νέας θεατρικής σεζόν, το έργο αφαιρέθηκε.

«Τη μία στιγμή ήταν στο πρόγραμμα και την επόμενη εξαφανίστηκε», είπε ο Αλεξί Μισαλίκ.

«Συνήθως οι αρχές προβάλλουν κάποια δικαιολογία, όπως ότι δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο δήμαρχος ήταν ξεκάθαρος: επρόκειτο για μια πολιτική και ιδεολογική απόφαση.

»Αυτό αποτελεί σημείο καμπής. Ένας αιρετός αξιωματούχος δεν θα έπρεπε να ενεργεί έτσι. Ένα θέατρο ή οποιοσδήποτε χώρος με πολιτιστικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ελεύθερος, όπως ελεύθερος πρέπει να είναι και ο Τύπος και η ελευθερία του λόγου», πρόσθεσε.

«Στη Γαλλία το κράτος στηρίζει τις τέχνες και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό, ενώ θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την πολιτιστική μας ανεξαρτησία. Το ζήτημα αυτό άγγιξε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο».

Ο δήμαρχος Φλοριάν Αζεμά επιχείρησε να δικαιολογήσει την ακύρωση, υποστηρίζοντας ότι το έργο προωθεί «τους παράτυπους μετανάστες και παρουσιάζει την αστυνομία με έναν μάλλον περίεργο τρόπο».

««Μεγάλωσα σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά και είδα ότι λειτουργεί»

Ο 43χρονος Μισαλίκ, του οποίου η μητέρα είναι Βρετανίδα, συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς και θεατρικούς δημιουργούς. Έχει τιμηθεί με πέντε Βραβεία Μολιέρου, την κορυφαία διάκριση του γαλλικού θεάτρου, αντίστοιχη των βρετανικών Βραβεία Ολίβιε.

«Με λυπεί πραγματικά», είπε για την ακύρωση του έργου του. «Μεγάλωσα σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά στο βόρειο Παρίσι και αυτή είναι η δική μου εικόνα για τη Γαλλία. Ξέρω ότι άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες μπορούν να ζουν μαζί και ότι αυτό λειτουργεί».

Ο Μισαλίκ εξήγησε ότι ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία «από την οπτική του μετανάστη και όχι μέσα από τη συνηθισμένη αφήγηση που ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης».

«Έχω γνωρίσει πολλούς μετανάστες και με έχουν συγκινήσει οι απίστευτες διαδρομές τους και οι προσπάθειές τους να βρουν τρόπο να ενταχθούν, να βρουν δουλειά και να χτίσουν μια ζωή εδώ στη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού».

Με πληροφορίες από Guardian