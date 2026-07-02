Ο μεγιστάνας των ακινήτων μεταμορφώθηκε στον crypto πρόεδρο των δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες του προέδρου Τραμπ, αποκαλύφθηκε ότι πέρυσι εισέπραξε τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις διάφορες επιχειρήσεις του - ένα πρωτοφανές ποσό για εν ενεργεία πρόεδρο. Μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων προήλθε από επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με το κυβερνητικό του έργο, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο ο πρόεδρος να εκμεταλλεύεται την εξουσία του για προσωπικό όφελος. «Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων για τον πρόεδρο ή την οικογένειά του, ούτε πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

Ακολουθούν οι πιο κερδοφόρες δραστηριότητες του Τραμπ και ο τρόπος με τον οποίο ενδέχεται να επηρεάζονται από τις πολιτικές της κυβέρνησής του:

Κρυπτονομίσματα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαλαρώσει τους ελέγχους στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων και έχει καταργήσει σχετικούς ρυθμιστικούς κανόνες, την ίδια ώρα που ο ίδιος ο πρόεδρος και η οικογένειά του στηρίζουν ανοιχτά τον κλάδο, έχοντας μάλιστα ιδρύσει τη δική τους εταιρεία.

Το 2025, ο Τραμπ αποκόμισε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις οικογενειακές επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, ποσό που αποτελεί και τον κύριο όγκο των συνολικών του εσόδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

World Liberty Financial

Πέρυσι, μια επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) – βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ – εξαγόρασε σχεδόν το μισό ποσοστό της World Liberty Financial, της βασικής εταιρείας κρυπτονομισμάτων των οικογενειών Τραμπ και Ουίτκοφ.

Τέσσερις μήνες αργότερα, τα Εμιράτα ήρθαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την εισαγωγή πολύτιμων μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις αξιωματούχων της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Τα έσοδα από αυτή την ξένη επένδυση ανήλθαν σε 263 εκατομμύρια δολάρια.

Πωλήσεις του memecoin $TRUMP

Ο Τραμπ κυκλοφόρησε το δικό του ψηφιακό νόμισμα (memecoin) τρεις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον που ονομάστηκε «Crypto Ball», όπου είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, διευκρινίζοντας ότι αυτού του είδους τα εναλλακτικά ψηφιακά στοιχεία δεν υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο, καθώς δεν θεωρούνται χρεόγραφα.

Τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή έφτασαν τα 636 εκατομμύρια δολάρια.

Stablecoin

Τον Μάρτιο του 2025, η World Liberty λάνσαρε ένα stablecoin, δηλαδή ένα ψηφιακό νόμισμα του οποίου η ισοτιμία είναι συνδεδεμένη με ένα πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, όπως το δολάριο ΗΠΑ. Δύο μήνες αργότερα, μια εταιρεία από τα ΗΑΕ μετέφερε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο συγκεκριμένο νόμισμα – πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή stablecoin στην ιστορία της αγοράς – εκτοξεύοντας τα κέρδη της οικογένειας Τραμπ και των επενδυτών της. Τον Ιούλιο του 2025, ο Τραμπ υπέγραψε νόμο που ευνοεί και προωθεί τη χρήση των stablecoins.

Τα έσοδα από το stablecoin, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης των ΗΑΕ, ανήλθαν σε 205 εκατομμύρια δολάρια.

Ακίνητα

Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, κατά την οποία η οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ είχε δεσμευτεί να μην προχωρήσει σε νέες συμφωνίες με το εξωτερικό, στη δεύτερη θητεία του δεν υπήρξαν σχεδόν καθόλου περιορισμοί, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά από διεθνή project.

Μέση Ανατολή

Ο Όμιλος Τραμπ ανακοίνωσε νέες διεθνείς συμφωνίες στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, παραχωρώντας το δικαίωμα χρήσης του ονόματος της οικογένειας σε κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από τις εκεί κυβερνήσεις.

Και οι δύο χώρες αποτελούν στρατηγικούς συμμάχους των ΗΠΑ σε μια περιοχή που φλέγεται λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, πέρυσι το Κατάρ δώρισε στις ΗΠΑ ένα αεροσκάφος Boeing, το οποίο ο Τραμπ άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή την εβδομάδα ως προεδρικό Air Force One.

Τα έσοδα από τις νέες αυτές συμφωνίες ανήλθαν σε 14 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα 37 εκατομμύρια δολάρια.

Βιετνάμ

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Βιετνάμ επέσπευσαν τις διαδικασίες για την κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ του Τραμπ, την ίδια περίοδο που η χώρα προσπαθούσε να αποφύγει την επιβολή υψηλών δασμών από την πλευρά των ΗΠΑ.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 5 εκατομμύρια δολάρια.

Μετοχές και Ομόλογα

Ο Τραμπ έχει επενδύσει σε πολλές από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις ρυθμιστικές αποφάσεις της κυβέρνησής του, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως η Nvidia, η Alphabet και η Broadcom.

Μέχρι πέρυσι, κατείχε μετοχές αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθεμία από αυτές. Επιπλέον, στις 6 Μαΐου 2025, ο Τραμπ αγόρασε μετοχές της Nvidia αξίας έως και 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 13 Μαΐου, ανακοίνωσε τη συμφωνία που επιτρέπει στη Nvidia να πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δεν διαχειρίζεται ο ίδιος το χαρτοφυλάκιό του, καθώς οι αγοραπωλησίες γίνονται μέσω εξωτερικής εταιρείας διαχείρισης.

Η αξία των μετοχών, των ομολόγων και των μετρητών που είχε στην κατοχή του ο Τραμπ ανερχόταν σε τουλάχιστον 857 εκατομμύρια δολάρια.

Αγωγές και συμβιβασμοί με Εταιρείες ΜΜΕ και Τεχνολογίας

Ο Τραμπ κατέληξε σε δικαστικούς συμβιβασμούς με τους τεχνολογικούς κολοσσούς Meta, YouTube και Twitter (X), οι οποίοι συμφώνησαν να του καταβάλουν εκατομμύρια δολάρια, αφού προηγουμένως του είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση στις πλατφόρμες τους μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, ήρθε σε συμφωνία και με τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS και ABC, στα οποία είχε κάνει αγωγή κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 για τον τρόπο που κάλυπταν τις ειδήσεις.

Την ίδια περίοδο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, απείλησε να ανακαλέσει τηλεοπτικές άδειες, ενώ η επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ενεργοποιήσει παλιούς κανόνες που αφορούν τις εμφανίσεις πολιτικών υποψηφίων σε τηλεοπτικές εκπομπές. Επίσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε πρόσφατα τη συγχώνευση της Paramount με τη Warner Bros. Discovery, μια κίνηση που φέρνει κάτω από την ίδια ιδιοκτησία το CBS News και το CNN.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της δήλωσης, τα έσοδα από αρκετούς από αυτούς τους συμβιβασμούς δωρήθηκαν στο ίδρυμα της προεδρικής του βιβλιοθήκης και στο Trust for the National Mall.

Τα έσοδα από αυτή την κατηγορία ανήλθαν σε 87 εκατομμύρια δολάρια.

Ντοκιμαντέρ της Amazon

Η Amazon αγόρασε και προώθησε ένα ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, τη στιγμή που τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδρυτή της, Τζεφ Μπέζος, στους τομείς του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται άμεσα από τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

{https://www.youtube.com/watch?v=1Tr-TsrOoqQ}

Τα έσοδα της οικογένειας Τραμπ από το συγκεκριμένο project ήταν περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια.

Trump Media

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του, Truth Social, ως το βασικό μέσο για τις επίσημες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου αλλά και για προσωπικές του τοποθετήσεις (ακόμη και για θέματα που αφορούν πολεμικές συρράξεις), προσελκύοντας έτσι μαζικά χρήστες και διαφημιστές στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.