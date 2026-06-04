«Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτή η επένδυση όσο είμαι εγώ εδώ» επέμεινε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Η αναπτυξιακή επένδυση που ετοιμάζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλβανία έχει έρθει αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις και αντίσταση.

Οι ταραχές κλιμακώθηκαν με την αστυνομία να εκτοξεύει κανόνια νερού και να συγκρούεται με τους διαδηλωτές, που φώναζαν «Η Αλβανία δεν πωλείται», στην τελευταία πορεία που έγινε στα Τίρανα την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η ανάπτυξη στην ακτή της Αδριατικής θα μεταμορφώσει την περιοχή καθώς αναζητά να προσελκύσει νέα επίπεδα τουρισμού αλλά και να πιέσει για την είσοδό της ως μέλος της ΕΕ. Αλλά το τολμηρό εγχείρημα, που εκτείνεται σε ένα εγκαταλελειμμένο νησί της Αλβανίας και δίπλα στην νότια παραλιακή γραμμή της χώρας, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων και επικριτών του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο περίπατος των Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ

Το πολυτελές πλάνο έχει δύο μέρη: μία ανάπτυξη στην παράκτια περιοχή της λίμνης Νάρτα, που είναι καταφύγιο άγριας ζωής και ένα μικρότερο θέρετρο στο κοντινό ακατοίκητο νησί Σάσων, στρατιωτική βάση της κομμουνιστικής εποχής.

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Το σχέδιο, που προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, πολυτελών κατοικιών και μίας μαρίνας, συνδέονται με τον Τζάρνετ Κούσνερ και την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα. Σε συνέντευξή της η κόρη του Τραμπ αφηγήθηκε πως ανακάλυψε την περιοχή κατά λάθος. «Ήμασταν στο σκάφος ενός φίλου, και σταματήσαμε για μια βουτιά. Και κάπως έτσι το βρήκαμε. Κολυμπήσαμε στο νησί, κάναμε πεζοπορία, ξυπόλυτοι σε όλη τη διαδρομή και μας συνεπήρε το τοπίο» είπε.

Μία επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με τον γαμπρό του Τραμπ, και σύζυγο της Ιβάνκα, Τζάρεντ Κούσνερ, έχει αναλάβει το μεγαλόπνοο έργο από τις αλβανικές αρχές.

Οι παρθένες παραλίες της Αλβανίας

Η Αλβανία έχει ακτογραμμή μήκους 450 χλμ. που έχει μείνει κατά το μεγαλύτερο μέρος ανεκμετάλλευτη λόγω των σκληρών νόμων, που επικρατούσαν επί δεκαετίες κατά το προηγούμενο κομουνιστικό καθεστώς.

Οι διαδηλωτές φοβούνται πως η παρθένα ακτογραμμή με την επένδυση αυτή θα περάσει στα χέρια πλουσίων επενδυτών. Η μαζική οργή πυροδοτήθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει να σέρνουν έναν διαδηλωτή από φύλακα ιδιωτικής εταιρείας ενώ διαδήλωνε στην περιοχή.

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Η ανάπτυξη σχεδιάζεται εντός ενός φυσικού καταφυγίου και μιας από τις πιο πολύτιμες περιοχές βιοποικιλότητας της Αλβανίας, που αποτελεί βασικό σταθμό για τα αποδημητικά πουλιά κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι διαδηλωτές παρέλασαν με μεγάλα χάρτινα φλαμίνγκο στα χέρια τους, ένα από τα προστατευόμενα είδη της περιοχής ενώ κατηγορούν τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ ότι σχεδιάζουν ένα νέο «νησί Επστάιν».

Από τα τέλη Μαΐου, σκαπτικά μηχανήματα έχουν μπει στην περιοχή και έχουν ανοίξει διόδους, έχουν σκάψει μέσα στην άμμο, έχουν καθαρίσει τη γη ανάμεσα από τα πεύκα και έχουν τοποθετήσει περιφράξεις.

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Περιβαλλοντικές ομάδες από την Αλβανία και ολόκληρη την Ευρώπη, καταδίκασαν το σχέδιο, με μία ένθερμη τοπική ομάδα να καταγγέλλει ότι οι μακροχρόνια προστατευόμενοι βιότοποι «καταστρέφονται ανεπανόρθωτα».

Επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η αρμόδια αρχή κατά της διαφθοράς στην Αλβανία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα που σχετίζεται με το μεγαλόπνοο έργο αλλά δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση Ράμα επιμένει ότι η περιοχή που προορίζεται να γίνει η επένδυση είναι ιδιωτική. Ωστόσο, έχουν υπάρξει αντιδράσεις και αμφιβολίες για την ιδιωτικοποίηση της περιοχής, κάτι που αποτελεί κοινή νομική διαμάχη. Ο Ράμα παραμένει πιστός στην επένδυση λέγοντας πως θα συνάδει με την φιλοδοξία της Αλβανίας να γίνει ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

«Η Αλβανία δεν πρέπει να είναι μία χώρα που φοβάται τεράστιες επενδύσεις σαν κι αυτή, όπου εξαιρετικοί εταίροι έχουν συνεργαστεί για να επενδύσουν 4 δισ. ευρώ», δήλωσε ο Ράμα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτή η επένδυση όσο βρίσκομαι εγώ εδώ» τόνισε.

{https://x.com/H_Piza_henry/status/2062568583574458526}

Ωστόσο, ο «θάνατος» ενός παραπλήσιου έργου στην Σερβία λέει μια άλλη ιστορία. Τον Νοέμβριο, το κοινοβούλιο της Σερβίας, πέρασε έναν ειδικό νόμο που επέτρεπε το χτίσιμο ενός πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στο Βελιγράδι, με χρηματοδότηση επενδυτικής εταιρείας επίσης του Τζάρεντ Κούσνερ.

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Τον επόμενο μήνα, εισαγγελείς στη Σερβία για το οργανωμένο έγκλημα απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένας υπουργός της κυβέρνησης, για κατάχρηση εξουσίας και παραποίηση εγγράφων που βοηθούσαν στην εξέλιξη της πορείας της επένδυσης. Ο Κούσνερ απέσυρε την επένδυση των εκατομμυρίων που προοριζόταν να αντικαταστήσει εκτεταμένο βομβαρδισμένο στρατιωτικό συγκρότημα, μια χαρακτηρισμένη ζώνη πολιτιστικής κληρονομιάς της οποίας η νομική προστασία ήρθη από τους πρώην αξιωματούχους που τώρα δικάζονται.

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Με πληροφορίες του AP