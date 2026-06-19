Τελευταία ημέρα σήμερα για τη γραμμή «Μ1» του ΟΑΣΘ, που είχε δρομολογηθεί λόγω της διακοπής λειτουργίας του Μετρό.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς οι δοκιμές εξελίσσονται ομαλά και η παράδοση των πέντε νέων σταθμών παραμένει προγραμματισμένη για μέσα στο καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, αύριο επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό, η οποία είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της από τις 29 Μαΐου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι δοκιμές διασύνδεσης με τη νέα επέκταση.

Τα παραπάνω επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία του έργου. «Τα δοκιμαστικά πάνε πολύ καλά», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά θα δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο καλοκαίρι.

Στόχος να λειτουργήσει η επέκταση του μετρό μέσα στο καλοκαίρι

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της 3ης Συνάντησης της Black Sea - Aegean Sea Corridor Platform (BACP), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Δήμας είπε: «Τα δοκιμαστικά δρομολόγια συνεχίζονται. Όπως έχουμε πει, μέσα στο καλοκαίρι θα δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση προς την Καλαμαριά με τους πέντε νέους σταθμούς».

Δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι προηγείται η ολοκλήρωση όλων των δοκιμών και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων. «Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μέχρι να ολοκληρωθούν το σύνολο των δοκιμαστικών και να έχουμε λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, δεν θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ημερομηνία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, τα δοκιμαστικά πάνε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τεχνικοί έλεγχοι και οι διαδικασίες πιστοποίησης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωσή τους τις επόμενες εβδομάδες. «Ο στόχος είναι μέσα στο καλοκαίρι. Λίγη υπομονή ακόμη, λίγες εβδομάδες μένουν. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι γίνονται καθημερινά συναντήσεις και καθημερινά δοκιμαστικά δρομολόγια. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σε πολύ λίγο καιρό θα μπορέσουμε να δώσουμε την επέκταση προς την Καλαμαριά», είπε.

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η λειτουργία της νέας γραμμής αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο που αναμένουν τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι επισκέπτες της.

Υπενθυμίζεται ότι η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης είχε αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της στις 29 Μαΐου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές και οι τεχνικοί έλεγχοι, για την πλήρη ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Με την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, η βασική γραμμή επανέρχεται από αύριο σε κανονική επιβατική λειτουργία, ενώ οι δοκιμές στο νέο τμήμα συνεχίζονται ενόψει της παράδοσής του στο επιβατικό κοινό εντός του καλοκαιριού.