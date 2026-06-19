Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο, παρά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε σήμερα ότι τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο για «όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο», ενώ δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ «να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύχτας.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών μας ή του εδάφους μας και θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει βαρύ τίμημα για αυτού τους είδους τις επιθέσεις», προειδοποίησε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας στον βορρά».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «μετά την εγκληματική επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα εντολή στους IDF χθες τη νύχτα να πλήξουν τη Χεζμπολάχ με ισχύ».

Κατς: «Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο»

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο, παρά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

«Δεν θα επιτρέψουμε να πάθουν κακό οι στρατιώτες και οι πολίτες μας και κάθε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίζεται με μεγάλη ισχύ», τόνισε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

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«Οι ΙDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο, από την ακτογραμμή ως τον λόφο του Μποφόρ, για να προστατεύουν τις βόρειες κοινότητες (του Ισραήλ), να αποτρέπουν απειλές και να καταστρέφουν υποδομές των τρομοκρατών στην περιοχή, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι από τη νύχτα ως τώρα έχει πλήξει «περισσότερους από 80 στόχους» και έχει σκοτώσει «δεκάδες» μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες και κατάφωρες παραβιάσεις (της εκεχειρίας) από τη Χεζμπολάχ, ο Τσαχάλ (...) έπληξε περισσότερα από 80 κέντρα διοίκησης των τρομοκρατών, (εκτοξευτήρες) και άλλες τρομοκρατικές υποδομές του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

«Δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ (...) εξουδετερώθηκαν», πρόσθεσε.

Τι απαντά η Χεζμπολάχ

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «θα υπερασπιστούν τη γη και τον λαό τους με μεγάλο θάρρος» εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της βίας παρά το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Με 18 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή από χθες, Πέμπτη, το βράδυ και το Ισραήλ να αναφέρει σήμερα ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, η λιβανική σιιτική οργάνωση δεσμεύτηκε να παραμείνει «σε εγρήγορση ενάντια σε οποιαδήποτε επιθετικότητα».

Στην ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση αρνήθηκε «τις κατηγορίες του εχθρού ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία», και απέδωσε την ευθύνη αποκλειστικά στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η γειτονική χώρα «δεν τήρησε ποτέ καμία συμφωνία εκεχειρίας» από τα τέλη του 2024.

Mε πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ