Ο Τραμπ δέχτηκε τη συμφωνία που μπορούσε να πάρει, αντί για τη μαξιμαλιστική που είχε υποσχεθεί πριν από τον πόλεμο. Παρόλα αυτά επιμένει πως το Ιράν... «παραδόθηκε άνευ όρων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στον πόλεμο απαιτώντας «παράδοση άνευ όρων». Αντί για αυτό, σχολιάζει το Axios, τον τερμάτισε με ένα περιορισμένο μνημόνιο συνεργασίας (MoU).

Ο Τραμπ παραδέχτηκε στον Μαρκ Καπούτο ότι διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία για να αποτρέψει τη μετατροπή του πολέμου σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Παρόλα αυτά, αρνήθηκε ότι η εμπειρία αυτή τον προσγείωσε με οποιονδήποτε τρόπο. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της δύναμής του, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν όρια».

«Δεν το έχω μάθει ακόμα αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά για εμένα δεν υπάρχουν όρια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά» και μάλιστα ότι το μνημόνιο συνεργασίας «είναι, πιθανότατα, μια παράδοση άνευ όρων».

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Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην πραγματικότητα επέδειξε τη στρατιωτική ισχύ της Αμερικής, καθώς «ποιος άλλος θα μπορούσε να είχε κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό;»

«Έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο κανένα πλοίο δεν κατάφερε να "σπάσει". Κάποια προσπάθησαν. Δεν κράτησε για πολύ».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε, παρ'όλα αυτά, ότι οι εναλλακτικές λύσεις αντί της επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσαν να είναι ολέθριες, αλλά εκνευρίστηκε με την ιδέα ότι οι σκληροπυρηνικοί επικριτές του αναρωτιούνταν γιατί δεν ήταν πιο αυστηρός με το Ιράν.

«Ο μόνος τρόπος για να γίνω πιο σκληρός είναι να πάω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω ανελέητα. Σωστά; Αλλά τι θα κερδίσουμε με αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν».

«Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα», είπε, προσθέτοντας αργότερα: «Κάπω έτσι θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα πάντα με το Axios, o αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει κατ' ιδίαν ανησυχίες ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να εξαντλούνται και ότι θα μπορούσε να προκληθεί ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ εάν τα στενά παρέμεναν κλειστά.

Αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο Τραμπ δέχτηκε τη συμφωνία που μπορούσε να πάρει, αντί για τη μαξιμαλιστική που είχε υποσχεθεί πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, ο ίδιος επέμεινε ότι ο πόλεμος απέδειξε το εύρος της δύναμής του και όχι τα όριά της.