Η πολυσυζητημένη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακυρώθηκε, ενώ για την ώρα δεν ξεκινούν και οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο στο ελβετικό θέρετρο του Μπούργκενστοκ.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των δυο κρατών την προηγουμένη.

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία».

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

«Το σχέδιό μας είναι να πάμε στην Ελβετία, δεν ξέρω ακριβώς πότε, ξεκινούν οι συζητήσεις σε πυρηνικά, τεχνικά ζητήματα. Σκοπεύω να πάω στην Ελβετία, υποπτεύομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο αλά δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο να μεταβούν οι Ιρανοί εκεί, νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τα πυρηνικά, τεχνικά θέματα κλπ. Σκοπεύω να ηγηθώ των συνομιλιών».

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Αξίζει να σημειωθεί πως το Al Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, μετέδιδε το βράδυ της Πέμπτης πως η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο.

Επικαλούμενο καλά ενημερωμένη πηγή, το μέσο υποστήριξε η ιρανική αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να ταξιδέψει για για τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο πλαίσιο της 60ήμερης διαπραγματευτικής διαδικασίας, πριν αναστείλει το ταξίδι της.

Το Ιράν είχε ενημερώσει την αμερικανική πλευρά και τους μεσολαβητές της συμφωνίας πως το θέμα του Λιβάνο αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και για το μέλλον τους, ανέφερε η πηγή.

Η Τεχεράνη είχε επίσης ενημερώσει πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ, 10 χλμ εντός του εδάφους του Λιβάνου συνιστούσαν κατάφωρη παραβίαση της πρώτης ρήτρας του μνημονίου συνεννόησης και της συμφωνίας.