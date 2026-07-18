Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές υλικές ζημιές, τραυματισμούς εργαζομένων και πυροσβεστών, καθώς και προβλήματα στη λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Κουβέιτ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι στοχοποιεί συστηματικά πολιτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, μετά από σειρά επιθέσεων που έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι η επαναλαμβανόμενη στοχοθέτηση ζωτικής σημασίας υποδομών αποκαλύπτει μια εχθρική στρατηγική που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αμάχων και διαταράσσει τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών της χώρας.

Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές υλικές ζημιές, τραυματισμούς εργαζομένων και πυροσβεστών, καθώς και προβλήματα στη λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την Kuwait Petroleum Corporation, μία από τις βασικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας επλήγη επανειλημμένα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και αρκετούς τραυματισμούς. Η εγκατάσταση εκκενώθηκε άμεσα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι επενέβη σε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μετά τις επιθέσεις. Από την πρώτη πυρκαγιά τραυματίστηκαν πολλοί πυροσβέστες και ένας εργαζόμενος, ενώ οι αρχές κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γνωστοποίησε ότι δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης, μία ημέρα μετά από ανάλογο περιστατικό σε άλλη εγκατάσταση. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε τμήμα του σταθμού και οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής, με τις αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία του δικτύου ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

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Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων απειλών το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρο υποστήριξης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Καμπ Αριφτζάν και κατέστρεψε εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Άλι Σάλεμ. Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι στόχευσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, μεταξύ των οποίων τις βάσεις Αλ Ουντίρι, Αλί Ας Σαλέμ και Αλ Αζράκ, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές ως αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.