Πηγές αναφέρουν πως το Ιράν ανέφερε πως οι επιθέσεις του Ισραήλ συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της πρώτης ρήτρας του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ και της συμφωνίας.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, μεταδίδει το Al Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Το ειδησεογραφικό Μέσο επικαλείται καλά ενημερωμένη πηγή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει, η ιρανική αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να ταξιδέψει για για τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο πλαίσιο της 60ήμερης διαπραγματευτικής διαδικασίας, πριν αναστείλει το ταξίδι της.

Το Ιράν, αναφέρει η ίδια πηγή, είχε ενημερώσει την αμερικανική πλευρά και τους μεσολαβητές της συμφωνίας πως το θέμα του Λιβάνο αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και για το μέλλον τους, ανέφερε η πηγή.

Πρόσθεσε πως η Τεχεράνη είχε επίσης ενημερώσει πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ, 10 χλμ εντός του εδάφους του Λιβάνου συνιστούσαν κατάφωρη παραβίαση της πρώτης ρήτρας του μνημονίου συνεννόησης και της συμφωνίας.

Η ακύρωση της τελετής υπογραφής του MoU

Παράλληλα, νωρίτερα, η πολυσυζητημένη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακυρώθηκε καθώς όπως είπαν οι ΗΠΑ το έγγραφο είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ως βασικού διαπραγματευτής και κυκλοφόρησαν και οι αντίστοιχες φωτογραφίες. Ο Τραμπ δε, το έκανε μέσα από τις Βερσαλίες στο δείπνο που παράθεσε ο Μακρόν. Για «ανιστόρητο Τραμπ» κάνει λόγο ο Guardian - συνδέοντάς το με τη συνθήκη των Βερσαλιών- και ευφυέστατο Μακρόν, που το πρότεινε.

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Το MoU έχει ήδη υπογραφεί εξ' αποστάσεως δήλωσε στο BBC ο Πακιστανός ΥΠΕΞ, Ισάκ Νταρ. Όπως είπε ο ΥΠΕΞ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, πρόσωπο κλειδί στις διαπραγματεύσεις, ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γενεύη λέγοντας πως «η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών τεχνικών τμημάτων σε πολλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου».

Αρχικά υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της εκδήλωσης, όταν ο Πακιστανός πρωθυπουργός άλλαξε την ανάρτησή του το πρωί της Πέμπτης και αφαιρέθηκε το κομμάτι που ανέφερε πως η χώρα του μαζί με το Κατάρ θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή, «όπως έχει προγραμματιστεί, στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το γεγονός- ορόσημο και να ξεκινήσει με τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Ασαφές παρέμεινε η σύνθεση των αντιπροσωπειών, το χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια των συνομιλιών αλλά και το πότε ακριβώς την Παρασκευή θα άρχιζαν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετική κυβέρνησης, το πλάνο ήταν στις συνομιλίες να συμμετέχουν εκτός από τις ΗΠΑ και το Ιράν, οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ αλλά και «άλλες χώρες».

Η αλλαγή στα σχέδια

Από την Παρασκευή αναμενόταν να ξεκινήσουν στο ελβετικό θέρετρο του Μπούργκενστοκ οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, του Ιράν και των διαμεσολαβητών χωρών. Ήδη τα διεθνή Μέσα μετέδιδαν την Πέμπτη πως κατέφθαναν οι ομάδες, ανάμεσά τους και της Τουρκίας.

Όμως, αργότερα ο Τζ. Ντ. Βανς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την Ουάσινγκτον και όχι την Ελβετία, όπου υποτίθεται ότι θα ήταν για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε πως θα πάει στην Ελβετία αλλά δεν ξέρει πότε.

«Το σχέδιό μας είναι να πάμε στην Ελβετία, δεν ξέρω ακριβώς πότε, ξεκινούν οι συζητήσεις σε πυρηνικά, τεχνικά ζητήματα. Σκοπεύω να πάω στην Ελβετία, υποπτεύομαι μέσα στο ΣΚ αλλά δεν ξέρω» είπε. Επισήμανε ακόμα πως «δεν είναι εύκολο να μεταβούν οι Ιρανοί εκεί, νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τα πυρηνικά, τεχνικά θέματα κλπ. Σκοπεύω να ηγηθώ των συνομιλιών» είπε χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Βανς κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου κατακεραύνωσε το Ισραήλ απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου. «Δεν θέλω να απαντήσω υποθετικά ότι μπορεί να τιναχτεί στον αέρα η συμφωνία λόγω του Ισραήλ. Είδα την αναφορά του Axios για την κακή αντίδραση του Νετανιάχου αλλά σε μένα δεν είπε κάτι τέτοιο. Ίσως το είπε σε κάποιον άλλον. Το μήνυμα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος σε όλον τον κόσμο που συμπαθεί το κράτος του Ισραήλ. Αν ήμουν υπουργός του Ισραήλ δεν θα έκανα επίθεση στον μόνο σύμμαχό μου σε όλον τον κόσμο», είπε ο Βανς.

«Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, όποιος το πιστεύει αυτό θα πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα» είπε. Νωρίτερα είχε επισημάνει πως «μιλήσαμε στον Μπίμπι (Νετανιάχου), σε μέλη της κυβέρνησής του, σε χώρες του Κόλπου, και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ξεκάθαρος το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να προστατεύει τα εδάφη του αλλά πρέπει να είναι κατανοητό απόλυτα ότι ο πρόεδρος δεν υποχωρεί από τη συμφωνία. Το μήνυμα είναι ότι «θέλουμε να είναι καλή για εσάς αυτή η διαδικασία αλλά για να το διασφαλίσουμε αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και το πλαίσιο του να μην εισέρχονται χρήματα στη Χεζμπολάχ».