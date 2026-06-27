Η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο λάβουν οι λιβανέζικες αρχές.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα δήλωσε απόψε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον εκτός εάν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, «οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο», μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.

Ο Φαντλάλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο λάβουν οι λιβανέζικες αρχές και θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας ότι η αντίθεση της οργάνωσης είναι «σοβαρή» και δεν θα επιτρέψει στις αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου.

Κατά τον βουλευτή, «αυτό που συνέβη στην Ουάσινγκτον ήταν μια προσπάθεια να υπονομευτεί» η «πορεία του Ισλαμαμπάντ», δηλαδή η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Πρόσθεσε ότι «χωρίς την αντίσταση (σ.σ. τη Χεζμπολάχ), δεν θα περάσει τίποτα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε με το Ισραήλ ήταν «ένα πρώτο βήμα» για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας του, χωρίς «κατοχή, υποτέλεια ή κηδεμονία».

«Η συμφωνία πλαίσιο είναι ένα πρώτο βήμα» που θα επιτρέψει στους Λιβανέζους «να επιστρέψουν στα πλήρως απελευθερωμένα εδάφη τους και στα σπίτια τους που θα ανακατασκευαστούν (…) υπό την κυριαρχία του λιβανέζικου κράτους, το οποίο δεν έχει κανέναν εταίρο στην άσκηση της κυριαρχίας του στο έδαφος και τον λαό του» ανέφερε ο Αούν στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την προεδρία.

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«Ορκιζόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε μέχρι να επιτευχθεί αυτό. Δεν θα υπάρχει πλέον κατοχή, ούτε κρατούμενοι, ούτε υποτέλεια, ούτε κηδεμονία», υποσχέθηκε.

Πώς «είδαν» τη συμφωνία οι ΗΠΑ

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου καθορίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της.

Η συμφωνία επιτρέπει στο Ισραήλ να επιστρέψει στα σύνορά του μόλις εξαλειφθεί η απειλή για τους πολίτες του και δημιουργεί μια τριμερή Στρατιωτική Ομάδα Συντονισμού για τον Λίβανο, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Επίσης, η ιταλική κυβέρνηση, με γραπτή ανακοίνωσή της εξέφρασε ικανοποίηση για την συμφωνία-πλαίσιο του Ισραήλ με τον Λίβανο, η οποία- όπως τονίζεται- επετεύχθη χάρη στη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η ισχυροποίηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι βασικής σημασίας, όπως και το να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δυο αυτών εθνών, με την οποία να διακηρύσσεται η κυριαρχία και η ενιαία εδαφική οντότητα του Λιβάνου και η ασφαλεία του Ισραήλ» αναφέρει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Η Ιταλία, η οποία συνεισφέρει εδώ και καιρό στην επίτευξη των στόχων αυτών, θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί , σε στενό συντονισμό με εταίρους και συμμάχους», καταλήγει η ανακοίνωση.