Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν πλαίσιο συμφωνίας μετά από τέσσερις μέρες σκληρών διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία - πλαίσιο την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η υπογραφή αυτή αποτελεί μία σημαντική διπλωματική πρόοδο σχολιάζει το Axios και σημειώνει ωστόσο πως δεν είναι σαφές τι ακριβώς από αυτή τη συμφωνία είναι εφικτό να εφαρμοστεί όσο η Χεζμπολάχεξακολουθεί να είναι οπλισμένη και να έχει επιρροή στη χώρα.

Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να τερματίσει τελικά την κατοχή του νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ και να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αλλά αυτό φαίνεται ότι απέχει πολύ ακόμα.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε πως «το Ισραήλ θα διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας του εντός των συνόρων της κίτρινης γραμμής στον Λίβανο μέχρι την ημέρα που η Χεζμπολάχ και οι άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στον Λίβανο αφοπλιστούν και δεν θα υπάρχει πλέον απειλή από τον Λίβανο για το έδαφος του κράτους του Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι «αυτή είναι η αρχή της αρχής. Χρειάζεται να γίνει ακόμα πολύ δουλειά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Osint613/status/2070571267866963975}

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

Η συμφωνία - πλαίσιο περιγράφει ένα μονοπάτι για την μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και περιγράφει τα άμεσα βήματα επί του εδάφους που θα πρέπει να λάβουν και τα δύο μέρη.

Ένα τέτοιο βήμα είναι η έναρξη δύο «πιλοτικών έργων», όπου ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να αποσυρθεί από μικρές περιοχές που κατέχει επί του παρόντος και ο στρατός του Λιβάνου από την άλλη θα πρέπει να αναπτυχθεί εκεί.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως στη συνεργασία αυτή με τον λιβανέζικο στρατό στα «πιλοτικά έργα» θα συμμετάσχουν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματικοί, κυρίως για να επαληθεύσουν ότι σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Η μία από τις δύο περιοχές βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η άλλη στα νότια, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Εύθραυστη εκεχειρία

Από το περασμένο Σάββατο,μία εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι σε εφαρμογή, την ώρα που το Ισραήλ όμως συνεχίζει τις επιθέσεις ή αυτό που αποκαλεί ως απάντηση στις άμεσες απειλές από τη Χεζμπολάχ.

Αν και η ισραηλινή αποχώρηση αναμένεται να περιοριστεί, αυτή θα είναι η πρώτη τέτοια κίνηση, από τη στιγμή που το Ισραήλ επέκτεινε τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο από την αρχή του πολέμου στο Ιράν.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios, πως η «ελευθερία στρατιωτικής δράσης του ισραηλινού στρατού θα διατηρηθεί σε όλη τη ζώνη ασφαλείας για την εξάλειψη απειλών κάθε είδους». Τη συμφωνία υπέγραψαν οι πρέσβεις από το Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσινγκτον και ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νταν Χόλερ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο την Πέμπτη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Λιβανέζο πρόεδρο, Ζοζέφ Αούν σε μία προσπάθεια να επιλυθούν οι τελικές διαφωνίες, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ παρέστη στις συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων την Παρασκευή.

Νετανιάχου: Παραμένει στη ζώνη ασφαλείας το Ισραήλ

Το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, και θα τη διατηρήσουμε όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλίζεται, όσο υπάρχει απειλή για το Κράτος του Ισραήλ. Πρόκειται επίσης για ένα μεγάλο πλήγμα για το Ιράν. Το Ιράν προσπαθεί να μας αναγκάσει να αποσυρθούμε με τη βία από το νότιο Λίβανο. Και στην πράξη, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ τους λένε πως «αυτό δεν σας αφορά] ανέφερε σε δηλώσεις του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου..

Συνέχισε απευθυνόμενος προς το Ιράν λέγοντας «δεν έχετε κανέναν ρόλο στον Λίβανο. Ούτε εσείς, ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση. Το πρόσθετο ζήτημα είναι, φυσικά, ότι επιτρέπουμε στον λιβανικό στρατό να αρχίσει να οργανώνεται για να αναλάβει εδάφη. Δημιουργούμε δύο πιλοτικές ζώνες, και οι δύο κατ’ εντολή των Ισραηλινών δυνάμεων».

{https://x.com/clashreport/status/2070570083995271631}

Ο Νετανιάχου συνέχισε εξηγώντας πως «η μία βρίσκεται πλήρως εκτός της ζώνης ασφαλείας - νότια του Λιτάνι - και η δεύτερη είναι βόρεια του Λιτάνι, ένα μικρό τμήμα της στην επεκταμένη ζώνη ασφαλείας που επιτύχαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και την οποία οι IDF δεν χρειάζονται, το δηλώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Διατηρούμε συνεχώς την αρχική ζώνη ασφαλείας, εκτός της εμβέλειας των αντιαρματικών. Δεν επιτρέπουμε στη Χεζμπολάχ να εισέλθει εκεί, ούτε στον (άμαχο) πληθυσμό» σημείωσε.

Με πληροφορίες του Axios