Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε πως στο Reuters πώς Χεζμπολάχ και Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία, η οποί αρχίζει από τις 4 μ.μ τοπική ώρα την Παρασκευή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Reuters.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός] δήλωσε αξιωματούχος προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις έγιναν με βοήθεια του Ιράν. «Καταλαβαίνουμε πως μετά την ανταλλαγή πυρών σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ πλέον είναι σε εκεχειρία» πρόσθεσε.

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι δεν συμμορφώνεται με την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός εισβάλλοντας στον Λίβανο για σχεδόν δύο χρόνια. Η ομάδα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε ότι θα συνεχίζει να επιτίθεται στις ισραηλινές δυνάμεις ως αντίποινα, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ απειλεί να εκτροχιάσει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Ο ισραηλινός εχθρός έχει εντείνει τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, διαπράττοντας σφαγές και καταστρέφοντας οικιστικά κτίρια και πολιτικές δομές» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ, η οποία εδώ και καιρό έχει κατηγοριοποιηθεί από Ισραήλ και ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση. [Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο έδαφος (του Λιβάνου) μέσω προσπαθειών διείσδυσης και ελέγχου χωριών και περιοχών στις οποίες δεν μπόρεσε να φτάσει πριν από τη συμφωνία».