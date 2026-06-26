Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του προϊόντος ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση επιδορπίου γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτα (High Protein Pudding Chocolate Flavour) που πωλείται από τα σούπερ μάρκετ LIDL. Ειδικότερα καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτας» με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της (βλ. φωτογραφίες) να μην το καταναλώσουν».

Η ανάκληση αποφασίστηκε καθώς, ο ΕΦΕΤ ( Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας) κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, επιβεβαίωσε την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου (χρώμα, υφή, οσμή). Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

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