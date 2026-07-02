Αντίστροφη μέτρηση για τις βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, πού θα δουν τα αποτελέσματα.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 που εξετάστηκαν σε Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τις βαθμολογίες τους όπως έχει προαναγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Οι βαθμοί αφορούν τα Ειδικά Μαθήματα, τα Μουσικά Μαθήματα και τις Πρακτικές Δοκιμασίες (Αγωνίσματα) και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές όπου απαιτείται επιτυχία στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να γίνει περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Υπουργείου, results.it.minedu.gov.gr ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο που τηρήθηκε και για τις βαθμολογίες στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Πανελλήνιες 2026: Πώς και πού θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα αποτελέσματα στα Ειδικά Μαθήματα

Οι βαθμολογίες θα είναι διαθέσιμες με τρεις τρόπους:

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, results.it.minedu.gov.gr όπου οι υποψήφιοι θα εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων.

Με μήνυμα SMS, για όσους είχαν δηλώσει εγκαίρως την υπηρεσία μέσω του gov.gr.

Από τους πίνακες που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, στους οποίους θα εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι βαθμολογίες τους.

Μετά την έκδοση των βαθμολογιών στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι υποψήφιοι να επεξεργαστούν τις επιλογές τους και να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή τους εντός των προθεσμιών που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν μόνο τα τμήματα για τα οποία καλύπτουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), καθώς και την ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή των αγωνισμάτων όπου αυτή απαιτείται.

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Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 αποτελεί το τελευταίο στάδιο της φετινής διαδικασίας των Πανελληνίων Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη Ιουλίου, με τις τελευταίες ημέρες του μήνα να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για την ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, η ανακοίνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος Ιουλίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι Βάσεις να ανακοινωθούν ακόμη νωρίτερα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η επίσημη ημερομηνία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες εβδομάδες.

Έτσι, μετά τις αυριανές βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα, οι υποψήφιοι θα έχουν πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να υπολογίσουν με ακρίβεια τα μόριά τους και να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους για το Μηχανογραφικό με στόχο την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανακοίνωση των Βάσεων 2026.