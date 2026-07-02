Τα χρέη που θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν από το Δημόσιο, ανέρχεται πλέον σε 79,04 δισ. ευρώ.

Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των οφειλών να φτάνει στο τέλος Απριλίου του 2026 τα 114,57 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Το ποσό των 114,57 δισ. ευρώ αφορά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί προς το Δημόσιο, δηλαδή τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα χρέη, αφού ληφθούν υπόψη οι εισπράξεις και οι διαγραφές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων οφειλών θεωρείται πρακτικά αδύνατο να εισπραχθεί. Σύμφωνα με την έκθεση, το 31,01% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 35,53 δισ. ευρώ, αφορά χρέη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτα είσπραξης». Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι οφειλέτες δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να καταστεί δυνατή η είσπραξη των οφειλών.

Η σημαντική αύξηση των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη μεταφορά ποσού 5,51 δισ. ευρώ που αφορά πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ενός οφειλέτη (της Ακρόπολης Χρηματιστηριακή) σε αυτή την κατηγορία τον Νοέμβριο του 2025. Εξαιτίας αυτής της μεταβολής, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το ποσό που θεωρείται ότι μπορεί να εισπραχθεί, εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέκυψε επειδή δημιουργήθηκαν νέες οφειλές ύψους 10,2 δισ. ευρώ, ενώ προστέθηκαν και άλλες βεβαιωμένες οφειλές ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι εισπράξεις και οι διαγραφές χρεών έφτασαν συνολικά τα 8,74 δισ. ευρώ, περιορίζοντας εν μέρει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

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Τα χρέη που θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν

Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή τα χρέη που θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν από το Δημόσιο, ανέρχεται πλέον σε 79,04 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 52,37 δισ. ευρώ ή το 66,26% προέρχονται από καθαρά φορολογικές οφειλές, γεγονός που δείχνει ότι τα περισσότερα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο σχετίζονται με απλήρωτους φόρους και όχι με άλλες κατηγορίες οφειλών.

Οι υπόλοιπες οφειλές αφορούν κυρίως πρόστιμα και μη φορολογικά χρέη, όπως δάνεια, δικαστικά έξοδα και διάφορους καταλογισμούς. Ειδικότερα, τα πρόστιμα αντιπροσωπεύουν το 22,09% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και ανέρχονται σε 17,45 δισ. ευρώ, ενώ οι μη φορολογικές οφειλές φτάνουν τα 9,20 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 11,65% του συνόλου.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι από τις φορολογικές οφειλές ύψους 52,37 δισ. ευρώ, ποσό 8,15 δισ. ευρώ προέρχεται από αφερέγγυους οφειλέτες, δηλαδή φορολογούμενους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους, ενώ άλλα 17,28 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 26,95 δισ. ευρώ θεωρούνται στην πράξη οι πλέον εισπράξιμες οφειλές, από τις οποίες προέρχεται το 92,4% των φορολογικών εισπράξεων του Δημοσίου. Με άλλα λόγια, σχεδόν όλα τα έσοδα που εισπράττει η φορολογική διοίκηση προέρχονται από περίπου το ένα τρίτο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των φορολογικών χρεών, η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι οφειλές από ΦΠΑ ανέρχονται σε 24,74 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 47,23% των συνολικών φορολογικών οφειλών. Ακολουθούν τα χρέη από φόρο εισοδήματος, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 42,17% των φορολογικών οφειλών, ενώ οι οφειλές που σχετίζονται με φόρους στην περιουσία ανέρχονται σε 2,79 δισ. ευρώ και αποτελούν μόλις το 5,33% του συνόλου.

Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των οφειλετών. Στο τέλος Απριλίου του 2026, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία ανέρχονταν σε 4.251.967, αριθμός αυξημένος κατά 9.460 πρόσωπα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση προήλθε κυρίως από φορολογούμενους με πολύ μικρές οφειλές, έως 50 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη και μικρά ποσά παραμένουν απλήρωτα και προστίθενται στη μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.