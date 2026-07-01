Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής παρέμειναν έντονες, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν αυξήσεις στις τιμές μεταφορών, καυσίμων, ενέργειας και πρώτων υλών.

Παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των εξαγωγικών παραγγελιών και τις σοβαρές δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία τον Ιούνιο, καταγράφοντας μάλιστα την ισχυρότερη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας από τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) για τη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 53,8 μονάδες τον Ιούνιο, από 53,3 μονάδες τον Μάιο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί ανάπτυξη του κλάδου.

Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών υποχώρησαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει δύσκολο για τις ελληνικές βιομηχανίες. Παράλληλα, οι χρόνοι παράδοσης των προμηθειών επιμηκύνθηκαν σημαντικά, καθώς οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και στη διακίνηση φορτίων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής παρέμειναν έντονες, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν αυξήσεις στις τιμές μεταφορών, καυσίμων, ενέργειας και πρώτων υλών. Αν και οι πληθωριστικές πιέσεις παρουσίασαν σημάδια αποκλιμάκωσης, οι αυξήσεις τόσο στις τιμές εισροών όσο και στις τιμές πώλησης εξακολουθούν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παρά τις προκλήσεις, η εγχώρια ζήτηση συνέχισε να στηρίζει τη μεταποίηση. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών, ενώ αρκετές επιχειρήσεις απέδωσαν τη βελτίωση στις καλύτερες συνθήκες της αγοράς και στη δημιουργία αποθεμάτων από την πλευρά των πελατών.

Η παραγωγή επιταχύνθηκε επίσης, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από τον Μάρτιο. Ορισμένες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας συνέβαλαν οι επενδύσεις για τη διεύρυνση της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Η βελτίωση των προοπτικών οδήγησε τις επιχειρήσεις σε νέες προσλήψεις και σε αύξηση των αγορών εισροών, ενώ η αισιοδοξία για τους επόμενους δώδεκα μήνες ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο των παραγγελιών συντηρούν το θετικό κλίμα στον κλάδο, παρά τις επίμονες εξωτερικές πιέσεις.