Η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με το εμπορικό έλλειμμα να υποχωρεί σημαντικά χάρη στην ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές.

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 5,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εκρηκτική αυτή άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα πετρελαιοειδή. Χωρίς αυτά, η αύξηση των εξαγωγών περιορίζεται στο 7,9%, γεγονός που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κλάδου στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Τα πετρελαιοειδή αντιστοιχούν σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ από το σύνολο των εξαγωγών του Απριλίου, δηλαδή σε περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής εξαγωγικής αξίας.

Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 7,35 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,6% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εισαγωγές εμφάνισαν μικρή μείωση 0,9%, γεγονός που υποδηλώνει ότι και στην πλευρά των εισαγωγών η ενέργεια επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα.

Η ενίσχυση των εξαγωγών οδήγησε σε αισθητή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 2,16 δισ. ευρώ από 2,88 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 25,2%. Ακόμη και χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε κατά 11,5%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Θετική ήταν η εικόνα τόσο στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις τρίτες χώρες. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 20,2%, ενώ προς τις τρίτες χώρες εκτινάχθηκαν κατά 59,8%, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου.

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Σε επίπεδο τετραμήνου, οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν στα 17,77 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση περιορίζεται στο 4,2%, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι ο ενεργειακός κλάδος παραμένει ο βασικός μοχλός της εξαγωγικής ανάπτυξης. Τα πετρελαιοειδή συνεισέφεραν περίπου 4,8 δισ. ευρώ στο σύνολο των εξαγωγών του πρώτου τετραμήνου, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 27% της συνολικής αξίας.