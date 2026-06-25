Η μεγαλύτερη αύξηση στο ιατρικό προσωπικό καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (+10,2%) και στην Ήπειρο (+6,7%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία (-2,9%) και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (-1,6%).

Αύξηση στον αριθμό των Κέντρων Υγείας, του ιατρικού προσωπικού και του διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Την ίδια ώρα, το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσίασε μικρή μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, οι δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανήλθαν σε 314 Κέντρα Υγείας το 2025, έναντι 312 το 2024. Τα Περιφερειακά Ιατρεία διαμορφώθηκαν σε 1.430, ενώ αυξήθηκαν τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία από 98 σε 103. Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), στις 137.

Στο σύνολο των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απασχολούνταν το 2025 συνολικά 15.773 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 6.229 ήταν ιατρικό προσωπικό, 5.187 νοσηλευτικό και 4.357 προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, με 3.278 άτομα.

Στα ίδια τα Κέντρα Υγείας, το ιατρικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 3,1%, φτάνοντας τους 4.030 εργαζόμενους από 3.920 το 2024. Αντίθετα, το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 1%, από 4.906 σε 4.856 άτομα. Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων ενισχύθηκε κατά 2,8%, ενώ τα ιατρικά μηχανήματα αυξήθηκαν κατά 1,9%, φτάνοντας τα 3.953.

Η μεγαλύτερη αύξηση στο ιατρικό προσωπικό καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (+10,2%) και στην Ήπειρο (+6,7%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία (-2,9%) και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (-1,6%). Στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι σημαντικότερες μειώσεις εντοπίστηκαν στην Πελοπόννησο (-6,5%) και στο Νότιο Αιγαίο (-5%), ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν κυρίως στην Ήπειρο (+6,1%) και στη Στερεά Ελλάδα (+4,6%).

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Από τη γεωγραφική κατανομή των Κέντρων Υγείας προκύπτει ότι τα περισσότερα βρίσκονται στην Αττική (58), ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (46), η Πελοπόννησος (30) και η Δυτική Ελλάδα (29), ενώ τα λιγότερα λειτουργούν στο Βόρειο Αιγαίο και στη Δυτική Μακεδονία, με 11 μονάδες σε καθεμία από τις δύο περιφέρειες.