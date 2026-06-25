Παρά τη μείωση τόσο των ζώων όσο και των εκμεταλλεύσεων, αυξήθηκε ο μέσος αριθμός ζώων ανά μονάδα εκτροφής.

Σημαντική συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2025, καθώς μειώθηκε ο αριθμός των βοοειδών, των χοίρων, των προβάτων και των αιγών, ενώ παράλληλα περιορίστηκε και ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 12,8%, φτάνοντας τα 519.167 ζώα από 595.153 το 2024, ενώ οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών περιορίστηκαν κατά 16,9%, στις 7.898. Αντίστοιχα, οι χοίροι μειώθηκαν κατά 7,2%, σε 729.234 ζώα, με τις σχετικές εκμεταλλεύσεις να υποχωρούν κατά 21,3%, στις 3.373.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στα αιγοπρόβατα. Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17,2%, στα 6,44 εκατ. ζώα, ενώ οι εκμεταλλεύσεις προβάτων περιορίστηκαν κατά 18,3%. Οι αίγες κατέγραψαν μείωση 9,2%, φτάνοντας τα 2,34 εκατ. ζώα, ενώ οι εκμεταλλεύσεις αιγοτροφίας μειώθηκαν κατά 13,4%.

Παρά τη μείωση τόσο των ζώων όσο και των εκμεταλλεύσεων, αυξήθηκε ο μέσος αριθμός ζώων ανά μονάδα εκτροφής. Τα βοοειδή ανά εκμετάλλευση αυξήθηκαν κατά 4,9%, οι χοίροι κατά 17,9%, τα πρόβατα κατά 1,3% και οι αίγες επίσης κατά 4,9%, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη συγκέντρωση του ζωικού κεφαλαίου σε λιγότερες μονάδες παραγωγής.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το συνολικό ζωικό κεφάλαιο εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες μειώθηκε κατά 13,8% το 2025, διαμορφούμενο σε 1,43 εκατ. ζωικές μονάδες έναντι 1,66 εκατ. το 2024. Τα πρόβατα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 45% των ζωικών μονάδων, ενώ ακολουθούν τα βοοειδή με 25,7%, οι αίγες με 16,4% και οι χοίροι με 12,9%.