Κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι ταξιδιώτες μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο υπερχρεώσεων ή παραπλανητικών συναλλαγών ακολουθώντας ορισμένες βασικές πρακτικές τόσο στις αγορές και τις μετακινήσεις όσο και στις ηλεκτρονικές κρατήσεις.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι ταξιδιώτες μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο υπερχρεώσεων ή παραπλανητικών συναλλαγών ακολουθώντας ορισμένες βασικές πρακτικές τόσο στις αγορές και τις μετακινήσεις όσο και στις ηλεκτρονικές κρατήσεις. Στις κρατήσεις καταλυμάτων για τις διακοπές, είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η διεύθυνση και οι όροι πληρωμής πριν από την καταβολή προκαταβολής. Όταν η κράτηση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προτιμότερο είναι η επικοινωνία και η πληρωμή να γίνονται μέσα από το επίσημο σύστημά της. Αιτήματα για μεταφορά χρημάτων σε διαφορετικό λογαριασμό ή μέσω εξωτερικού συνδέσμου καλό είναι να ελέγχονται προηγουμένως.

Η σύγκριση τιμών και αξιολογήσεων μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καλύτερη εικόνα για ένα κατάλυμα ή μια υπηρεσία. Σε περιπτώσεις όπου μια προσφορά αποκλίνει σημαντικά από τις συνήθεις τιμές της αγοράς, είναι σκόπιμο να γίνεται πρόσθετος έλεγχος των στοιχείων.

Στις μετακινήσεις με ταξί, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις ισχύουσες χρεώσεις και να ζητούν απόδειξη μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής. Όπου εφαρμόζεται προκαθορισμένη τιμή, είναι χρήσιμο το ποσό να επιβεβαιώνεται πριν από την αναχώρηση.

Αντίστοιχα, σε εστιατόρια, χώρους εστίασης και αναψυχής, η ενημέρωση από τον τιμοκατάλογο πριν από την παραγγελία μπορεί να αποτρέψει παρεξηγήσεις σχετικά με το τελικό κόστος. Σε προϊόντα ή υπηρεσίες που χρεώνονται ανά βάρος, ποσότητα ή ειδική παροχή, είναι προτιμότερο να ζητείται διευκρίνιση για την τελική τιμή.

Στις πληρωμές με κάρτα, ο καταναλωτής καλό είναι να ελέγχει το ποσό που εμφανίζεται στο POS πριν εγκρίνει τη συναλλαγή. Η ενεργοποίηση ειδοποιήσεων από την τραπεζική εφαρμογή μπορεί επίσης να βοηθήσει στον άμεσο έλεγχο των χρεώσεων.

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Προσοχή χρειάζεται και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με κρατήσεις ή πληρωμές. Αν ζητείται εκ νέου πληρωμή ή καταχώριση τραπεζικών στοιχείων μέσω συνδέσμου, είναι ασφαλέστερο να γίνεται επιβεβαίωση μέσα από την επίσημη εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Τέλος, η διατήρηση αποδείξεων, επιβεβαιώσεων κρατήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφισβήτησης μιας χρέωσης. Η έγκαιρη επικοινωνία με την επιχείρηση, την πλατφόρμα ή την τράπεζα διευκολύνει συνήθως τη διερεύνηση του περιστατικού.