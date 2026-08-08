Ξεχωριστή θέση στο φωτογραφικό άλμπουμ έχουν οι εικόνες από την Ελβετία, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύντροφό του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική του ζωή, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του σύντροφο, Kristen Thoms.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους νέα στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το Σάββατο 8 Αυγούστου νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας φωτογραφίες από τις τελευταίες εβδομάδες, ανάμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, τις προπονήσεις και τα ταξίδια του. Ξεχωριστή θέση στο φωτογραφικό άλμπουμ έχουν οι εικόνες από την Ελβετία, όπου βρέθηκε μαζί με την Kristen Thoms.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, ενώ σε άλλη φωτογραφία απαθανατίζονται κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου για φαγητό. Ο 27χρονος τενίστας συνόδευσε μία από τις εικόνες με αναφορά στον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών. Το ζευγάρι είχε προηγουμένως περάσει χρόνο μαζί και στη Σέριφο.

{https://www.instagram.com/p/Dbw1CuHjAas/}

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Ποια είναι η Kristen Thoms

Η Kristen Thoms είναι Αμερικανίδα με καταγωγή από το Σικάγο και έχει και η ίδια σχέση με τον αθλητισμό, καθώς στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το τένις σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Στη συνέχεια στράφηκε σε άλλους δημιουργικούς επαγγελματικούς χώρους, με δημοσιεύματα να αναφέρονται στην ενασχόλησή της με το modeling, τα social media και τις εικαστικές τέχνες.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές του 2026, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από ταξίδι του στη Ναμίμπια, όπου βρισκόταν μαζί του και η Kristen. Από τότε, ο Έλληνας τενίστας δείχνει περισσότερο άνετος στο να μοιράζεται κοινές τους στιγμές με τους followers του.

Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο είχε αναφερθεί δημόσια στη σημασία που έχει η παρουσία της συντρόφου του ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Όπως είχε εξηγήσει, στις δύσκολες στιγμές αναζητά το πρόσωπό της στις κερκίδες, καθώς αισθάνεται ότι η παρουσία της τού προσφέρει στήριξη.